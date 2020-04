O que já se sabe sobre os apoios para independentes e sócios-gerentes?

Já está em vigor o diploma que enquadra o apoio aos trabalhadores independentes e a sócios-gerentes. As medidas têm sido alteradas com rapidez, mas cada novo diploma suscita novas dúvidas que o Governo não esclarece de imediato. O Negócios explica o que se sabe e o que falta saber, num conjunto de perguntas e respostas que serão atualizadas quando se justificar.

Inicialmente, estava em causa um apoio para os trabalhadores independentes com total suspensão de atividade, mas no novo diploma os critérios foram agora alargados, contemplando quem tenha quebras de atividade de 40%. Por outro lado, na sequência da pressão feita por vários partidos, que apresentaram as suas propostas, que serão debatidas esta quarta-feira, o Governo vem agora alargar o mesmo apoio a sócios-gerentes que cumpram determinados critérios.





Estes apoios não se confundem com o chamado "lay-off" simplificado nem com os apoios criados para os pais por causa do encerramento das escolas. A intenção é responder à situação de trabalhadores independentes e alguns membros de órgãos estatutários de sociedades que não tenham trabalhadores e que tenham sido confrontados com a paragem ou com uma quebra acentuada de atividade.

O apoio para os trabalhadores independentes aplica-se apenas a quem não seja pensionista e tenha contribuições durante três meses seguidos ou seis interpolados nos últimos doze meses, mas há exceções a esta regra.





São abrangidos os trabalhadores independentes que:

Estejam em situação comprovada de "paragem total da sua atividade" ou "do respetivo setor", na sequência da pandemia da doença covid-19. Esta situação é atestada "mediante declaração do próprio, sob compromisso de honra", ou de contabilista certificado no caso dos independentes com contabilidade organizada.

Ou que, em alternativa, tenham registado uma quebra "abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação no período de 30 dias anterior ao do pedido. A faturação é comparada com os dois meses anteriores a esse período, ou face a período homólogo. Para quem iniciou a atividade há menos de 12 meses, o valor é comparado com a média desse período. Esta circunstância tem de ser atestada mediante declaração "do próprio conjuntamente com certidão de contabilista certificado".

O apoio dura um mês e é "prorrogável mensalmente", até um máximo de seis meses. O valor varia entre 438,81 euros e 635 euros e é calculado da seguinte forma:

Quando o valor da remuneração registada como base de incidência contributiva é inferior a 658,22 euros (1,5 IAS) o apoio é igual ao valor da remuneração registada como base de incidência contributiva mas com o limite mínimo do valor de 438,81 euros (1 IAS)

Quando o valor da remuneração registada como base de incidência contributiva é igual ou superior a 658,22 euros (1,5 IAS), o apoio corresponde a "dois terços do valor da remuneração registada como base de incidência contributiva, com o limite máximo de 635 euros (um salário mínimo)".

É que no caso de um independente a prestação de serviços é de 1.000 euros mensais mas a base de incidência contributiva é de 70% desse valor (700 euros). No entanto, os trabalhadores independentes podem ainda reduzir o valor sobre o qual incidem os descontos em 25% (passa para 525 euros).





Na opinião de Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, o apoio é calculado na prática "sobre 70% do valor das prestações de serviço ou 20% das vendas". Ou seja, sobre os 700 euros no exemplo referido.





No entanto, os trabalhadores independentes têm dúvidas até porque na Segurança Social Direta verificam que a "base de incidência contributiva" indicada é o valor mais baixo, já com a segunda redução de 25%. Ou seja, 525 euros no exemplo referido.



Outra questão relevante é o período de descontos que será considerado. Esta segunda-feira a ministra do Trabalho indicou que seria considerado o primeiro trimestre, mas o diploma admite situações de descontos interpolados.





A questão terá de ser esclarecida pelo Governo. O Negócios colocou a pergunta mas não obteve resposta até à hora de publicação deste artigo.

Esta segunda-feira a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, garantiu que o apoio não é aplicável a quem esteve isento de contribuições, o que geralmente acontece nos primeiros doze meses de atividade.





No entanto, o decreto-lei dá pistas em sentido contrário, uma vez que admite que quando está em causa uma quebra de 40% na faturação esta quebra também possa ser medida "para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses" face à média desse período.

Aguardam-se esclarecimentos do Governo.

Em causa estão os chamados "independentes economicamente dependentes", ou seja, situações que indiciam um efetivo trabalho dependente. O ministro da Economia, Siza Vieira, disse esta segunda-feira que estas pessoas já têm acesso a um subsídio de desemprego e que a nova medida foi pensada para as restantes.





"Os trabalhadores independentes cuja remuneração seja assegurada em mais de 50% por uma única entidade têm acesso ao subsídio de desemprego. Foi uma medida adotada durante a anterior legislatura. Esta medida [o novo apoio] é especialmente pensada para os trabalhadores que têm uma prestação de trabalho a muitas entidades", ou seja, os que não tinham acesso ao subsídio de desemprego.





Convém sublinhar, no entanto, que historicamente o número de trabalhadores independentes economicamente dependentes com acesso ao subsídio de desemprego tem sido relativamente residual.

O apoio aplica-se aos sócios-gerentes de sociedades "bem como membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas" com funções equivalente àqueles, "sem trabalhadores por conta de outrem", que estejam exclusivamente abrangidos pelos regimes de segurança social nessa qualidade" e que, no ano anterior, tenham tido "faturação comunicada através do e-fatura" inferior a 60 mil euros.





De acordo com a ministra do Trabalho, estarão em causa 76 mil pessoas.

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, entende que não, porque, segundo explica, este critério deve ser lido em conjugação com os critérios exigidos para os trabalhadores independentes.





Por isso, sustenta: "além de não ter trabalhadores e ter uma faturação inferior a 60 mil euros [o sócio-gerente] tem de cumprir uma das duas condições: situação comprovada de paragem de atividade ou do respetivo setor; ou uma quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação no período de 30 dias anterior ao do pedido", nos termos já detalhados acima.





O Negócios também pediu ao Governo que esclareça este ponto e aguarda respostas.

O novo diploma indica que não. Isto porque explica que este apoio "não é cumulável com os apoios previstos no capítulo anterior" ou seja, por exemplo com o apoio criado para os pais por causa do encerramento de escolas, "nem confere o direito à isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social". No entanto, no caso dos trabalhadores independentes, o Governo já anunciou que vai flexibilizar as datas para pagamento de dois terços das contribuições, e de acordo com o site da Segurança Social este apoio é cumulativo com esse diferimento.

Os trabalhadores independentes já tiveram acesso a um requerimento via Segurança Social Direta no início deste mês. Na altura, os independentes foram avisados que os pedidos deveriam ser formulados até dia 15 de abril.

Na véspera, o Governo tinha garantido que os apoios aos independentes serão pagos ainda em abril , embora não tenha revelado a data.

Esta segunda-feira, na conferência de imprensa posterior à concertação social a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, indicou que a data de pagamento vai depender da data de apresentação do pedido.

No caso dos sócios-gerentes, tanto quanto se sabe o requerimento ainda não está disponível.

A Segurança Social tem publicado alguns esclarecimentos em forma de perguntas e respostas no seu site , embora não haja uma data certa para a atualização desta informação.





Tem também uma linha telefónica de esclarecimento que segundo o Governo tem recebido, em média, 24 mil chamadas por dia: 300 502 502.