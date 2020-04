Mais de 100 mil trabalhadores independentes pediram apoio à Segurança Social

Em quatro dias, candidataram-se 102.708 trabalhadores independentes ao apoio criado pela Segurança Social, diz o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), num comunicado hoje divulgado.

Em causa está a prestação que se destina a quem está a recibos verdes e está em "situação comprovada de paragem da sua atividade ou da atividade do respetivo setor" por causa da pandemia. Garante um valor máximo de 438,8 euros por mês, durante um período máximo de seis meses.

Os apoios foram criados no contexto da pandemia, "garantindo um mecanismo extraordinário de apoio que não existia e que deixava desprotegidos estes trabalhadores", explica o Governo, na nota de imprena.

O Governo tem dito que os dois apoios serão pagos em abril, apesar de as candidaturas destinadas ao primeiro apoio só terem sido abertas no início deste mês. Neste caso, a Segurança Social tem informado que é necessário que as pessoas peçam a prestação, através da Segurança Social Direta, até dia 15 de maio.

Os trabalhadores podem ainda adiar o pagamento das contribuições sociais dos meses em que estiveram a receber o apoio.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 65 mil.Dos casos de infeção, mais de 233 mil são considerados curados.Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 295 mortes, mais 29 do que na véspera (+11%), e 11.278 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 754 em relação a sexta-feira (+7,2%).