Odemira estima que seis mil trabalhadores agrícolas não têm condições de habitabilidade

"Este ano, estamos a falar de seis mil, mas, mesmo que sejamos capazes de resolver dois mil, no próximo ano, estamos a falar de seis mil ou sete mil, outra vez", alertou o autarca, no final de uma reunião da 'task force' do concelho que acompanha a situação da pandemia de covid-19.Segundo o autarca, em relação a estes trabalhadores, o concelho de Odemira, no distrito de Beja, tinha, em março deste ano, "cerca de 10 mil pessoas a descontar para a Segurança Social", às quais se juntam "no mínimo três mil" que chegam para o "pico das colheitas", citando dados das associações de agricultores."No mínimo, são seis mil que não têm condições de habitabilidade, porque já temos três mil", de forma permanente, sublinhou.José Alberto Guerreiro salientou que esta situação "não pode ser acometida a um município com a escala e a dimensão de Odemira", considerando, por outro lado, que "o fenómeno não pode crescer ilimitadamente, porque o território também tem limites"."Temos que tentar fazer algum equilíbrio neste território para que a vida ambiental e económica, mas também social, possa ter tranquilidade e possamos ajudar o país e a economia em geral, mas com sustentabilidade", acentuou.O presidente do município advertiu também para "um novo problema" no concelho de Odemira, "tão grave" como o da falta de condições para os trabalhadores agrícolas, que é a falta de capacidade da barragem de Santa Clara para "fornecer água a tudo"."Na última reunião do Conselho Estratégico da Associação de Beneficiários do Mira, a principal discussão foi exatamente a água disponível na barragem de Santa Clara para efeitos de rega, que dá apenas para um ano, se não chover", adiantou.Nesse sentido, o autarca questionou se o Governo tem "consciência" de que a região está "perante uma situação de seca iminente" e que, "com a falta de água na barragem de Santa Clara, pode haver uma paralisação de todo este setor"."Eu julgo que não, porque já escrevi ao Governo duas vezes e, desculpem, nem acusaram a receção do ofício", acrescentou.No domingo, José Alberto Guerreiro revelou que apresentou uma denúncia sobre situações que considerou suspeitas que estão na base da existência de "muitos trabalhadores migrantes" no concelho de Odemira.O Governo decidiu decretar uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Almograve, no concelho de Odemira, devido à elevada incidência de casos de covid-19, sobretudo entre trabalhadores do setor agrícola, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, na quinta-feira à noite.O chefe do Governo sublinhou também que "alguma população vive em situações de insalubridade habitacional inadmissível, com hipersobrelotação das habitações", relatando situações de "risco enorme para a saúde pública, para além de uma violação gritante dos direitos humanos".A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.203.937 mortos no mundo, resultantes de mais de 152,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 16.977 pessoas dos 837.457 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.