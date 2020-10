Paços de Ferreira foi o 3.º concelho com mais casos numa semana. Veja no mapa como está o seu

No espaço de sete dias, Portugal viu o número de infetados pelo novo coronavírus aumentar em praticamente 14 mil, a um ritmo de 1.992 novos casos diários, em média. Este aumento foi impulsionado pela região Norte, que somou 7.489 infeções, o que corresponde a uma média de perto de 1.070 por dia.Desta forma, não surpreende que sejam do Norte os três municípios que passam a integrar o lote de concelhos com mais de mil casos. Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Famalicão superaram esta fasquia e elevam o número de municípios com mais de um milhar de infetados para 21. Em dez destes concelhos, o número de casos supera os dois mil.As maiores subidas semanais no número de casos registam-se nos concelhos de Lisboa, com mais 781 infeções, Sintra, com mais 653, Paços de Ferreira, com 565, e Porto, com 564.Se Lisboa, Sintra e Porto, são o primeiro, segundo e quarto municípios mais populosos do país, Paços de Ferreira tem apenas 56,7 mil habitantes.A capital do móvel viu o número de casos disparar 76,5% e os 1.303 infetados que regista superam vários concelhos bem mais populosos, como Santa Maria da Feira e Vila Nova de Famalicão, que têm mais do dobro da população do município pacense.A Área Metropolitana de Lisboa (AML) registou 3.524 novas infeções no espaço de uma semana, elevando o total desde o início da pandemia para 38.971. Na semana anterior, a AML tinha registado 2.145 novos casos.Dos 18 concelhos da AML, 10 têm mais de mil casos e oito superam os dois mil infetados.Lisboa, o município mais populoso do país, soma 8.241 casos, enquanto Sintra, o segundo maior concelho em termos de população, regista 6.763. Seguem-se Loures e Amadora, com 3.891 e 3.472 infetados.Na Área Metropolitana do Porto (AMP), o forte aumento de casos no concelho do Porto, que viu o número de casos semanais acelerarem de 363 para 564, leva a que a Invicta tenha apenas menos quatro infetados do que Vila Nova de Gaia, que registou 299 casos na última semana.Apesar de Gaia ter mais 84 mil residentes do que o Porto, o município gaiense tem 2.888 casos e o Porto soma 2.884.Na AMP a semana passada registou um acréscimo de 2.277 infetados, quase o dobro dos 1.165 observados na semana anterior.Os concelhos com maiores subidas nesta semana foram o Porto (564), Vila Nova de Gaia (299), Matosinhos (248) e Paredes (240).Na semana passada o forte aumento de casos não foi exclusivo das duas áreas metropolitanas. Entre os concelhos fora da AML e AMP com mais novas infeções destaca-se o já atrás referido Paços de Ferreira.Mas também com um número elevado de novos casos surgem municípios como Lousada, com 259 novas infeções, Guimarães, com 216, Penafiel, com 176, Felgueiras, com 154, Braga, com 149, ou Marco de Canavezes, com 121.No Alentejo, o novo surto num lar de idosos em Beja levou o município a mais do que duplicar o número de infetados, passando de 58 para 119.O número de municípios com mais de uma centena de infetados ascende agora a 126, o que representa mais de um terço dos 308 concelhos de Portugal e mais oito do que há sete dias.Esta semana, passaram a fasquia dos 100 casos os concelhos de Beja, Castelo Branco, Silves, Ponte de Lima, Figueira da Foz, Mangualde, Alcochete e Tavira.Ainda com dois ou menos casos - a Direção-Geral de Saúde (DGS) não revela os dados por município abaixo de três casos - existem 16 concelhos.