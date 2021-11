Países Baixos confirmam 13 casos da variante Ómicron em dois voos da África do Sul

As autoridades de saúde dos Países Baixos confirmaram este domingo 13 casos da nova variante da convid-19 em dois voos provenientes da África do Sul, indica a BBC. Ao todo, 61 passageiros testaram positivo à presença do vírus.A variante Ómicron foi detetada pela primeira vez na passada quarta-feira na África do Sul e as primeiras indicações apontam para um risco de reinfeção muito elevado, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).Os voos em causa, chegaram na manhã deste domingo ao aeroporto de Schipol, em Amesterdão, operados pela companhia aérea KLM.Os passageiros que testaram negativo, vão ficar em isolamento profilático durante cinco dias em casa e terão de ser submetidos a mais testes. Os passageiros que se encontravam em trânsito não foram impedidos de viajar.Desde que foi detetada, a variante Ómicron já vários países registaram casos: Reino Unido, Alemanha, Itália, Bélgica, Austrália, Botswana, Israel e Hong Kong. Em Portugal, as autoridades estão a investigar casos, mas ainda não há confirmação da presença desta nova variante considerada pelo OMS de "preocupação".(Notícia atualizada às 13:00 com mais informação)