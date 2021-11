Portugal com 13 casos confirmados da variante omicron

Leia Também Países Baixos confirmam 13 casos da variante Ómicron em dois voos da África do Sul

Portugal terá, pelo menos, já 13 casos confirmados da nova variante omicron, indica o Instituto Ricardo Jorge (INSA) numa nota enviada esta manhã à comunicação social. Os casos dizem respeito aos jogadores de futebol do Belenenses SAD que testeram positivo à covid-19, dado que um deles terá tido uma viagem recente à África do Sul."Os ensaios preliminares efetuados no INSA sugerem, fortemente, que todos os 13 casos associados aos jogadores da Belenenses SAD estejam relacionados com a variante de preocupação Ómicron", indica o instituto em comunicado.O Instituto Ricardo Jorge analisou ainda amostras provenientes de 218 passageiros de um voo com origem em Maputo que aterrou, dia 27 de novembro, no aeroporto de Lisboa. Aqui, confirmaram-se dois casos positivos, estando um deles associado à variante delta e não permitindo o outro a correta identificação.Em relação aos jogadores infetados, as autoridades decretaram, como medida de precaução, o isolamento profilático dos contactos dos casos de infeção associados ao surto, independentemente do estado vacinal e do nível de exposição. Estes contactos permanecem isolados e serão submetidos a testagem regular, o mais precocemente possível, ao 5.º e ao 10.º dia."O INSA iniciou, desde já, a sequenciação do genoma para confirmação final destes casos, no entanto, o valor preditivo dos ensaios já realizados é muito elevado", lê-se na nota.A variante omicron, inicialmente identificada na África do Sul e em alguns países da África Austral, tem preocupado as autoridades do mundo inteiro. Nos últimos dias, foi já identificada também em alguns países europeus. Contudo, "não existem ainda quaisquer dados científicos que suportem a sua maior transmissibilidade ou a sua capacidade para diminuir a eficácia das atuais vacinas", reforça o Instituto Ricardo Jorge.Notícia atualizada