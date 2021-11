Países com taxas de vacinação mais altas têm menos mortes por covid

A União Europeia insiste que a vacinação é a melhor arma de combate à doença grave provocada pela infeção por SARS-CoV-2 e esta semana divulgou um gráfico nas redes sociais com os dados mais recentes, referentes a este mês de novembro para comprovar essa tese.





Irlanda, Portugal têm as maiores taxas de vacinação de toda a União Europeia e apresentam dos mais baixos números de mortes por milhão de habitantes, mas não os mais baixos. Malta, que regista a terceira taxa mais elevada de adultos totalmente vacinados, tem zero mortes. Ainda outros com taxas de vacinação abaixo dos 80%, registam menos mortes.





Data shows us that the higher the vaccination rate, the lower the death rate. #COVID19 #VaccinesWork pic.twitter.com/mORrrQOPsj — European Commission (@EU_Commission) November 23, 2021

A publicação do dia 23 rapidamente ganhou tração nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram. Só no Twitter, até meio da tarde desta quinta-feira tinha quase nove mil partilhas.