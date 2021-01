O crescimento exponencial de contágios pelo coronavírus nas últimas semanas fez disparar o número de concelhos em risco extremo, que passaram de 155 a 12 de janeiro para 215 a 18 de janeiro, indicou esta segunda-feira a Direção-Geral de Saúde (DGS).Isto significa que quase sete em cada 10 municípios (69,8%) encontram-se no nível mais elevado de risco epidemiológico. E dos 278 concelhos de Portugal continental somente 67 não estão no patamar mais grave. Na Madeira e Açores há agora quatro municípios em risco extremo, dois em cada uma das regiões autónomas.Os concelhos em risco extremo registaram 960 ou mais casos por 100 mil habitantes em 14 dias.Em risco muito elevado (480 a 960 casos) encontram-se 52 concelhos, menos 55 do que uma semana antes. Já os municípios em risco elevado (240 a 480 casos) são agora 22, mais seis do que na anterior listagem.Em risco moderado, ou seja com menos de 240 casos, estão 19 concelhos, menos 11 do que a 12 de janeiro.Em Portugal continental já só dois municípios estão no nível de risco mais baixo: Monchique e Carrazeda de Ansiães.Ao contrário do que aconteceu em 2020, os diferents escalões não implicam medidas de restrição diferentes, já que todo o país está em confinamento.A incidência foi superior a 3.000 casos por 100 mil habitantes em 14 concelhos, o que significa que nestes territórios mais de 3% da população foi infetada entre 5 e 18 de janeiro.E há mesmo dois concelhos onde esse valor superou os 6%: Aguiar da Beira e Cuba.Nestas duas semanas, Lisboa, que é o concelho mais populoso do país, somou mais 7.154 contágios, o que corresponde a mais de 520 novos casos diários.O município da capital registou uma incidência de 1.404 novos casos por 100 mil habitantes.No total são 30 os concelhos que reportaram mais de um milhar de novas infeções entre 5 e 18 de janeiro.A seguir a Lisboa surgem Sintra (5.390), Loures (3.105), Setúbal (2.564) e Amadora (2.441), num sinal de que a pandemia está a atingir particularmente a Área Metropolitana de Lisboa (AML).Aguiar da BeiraCubaFigueira de Castelo RodrigoAlter do ChãoFornos de AlgodresPenalva do CasteloBorbaGóisFerreira do ZêzereAlcácer do SalSernancelhePampilhosa da SerraVila Nova de PoiaresVouzelaTábuaMêdaMogadouroMoimenta da BeiraVila Nova de PaivaCaminhaNisaEstremozPinhelViana do AlentejoPenacovaSátãoPonte da BarcaAlfândega da FéOliveira de FradesTrancosoArcos de ValdevezBoticasMiranda do DouroSetúbalMurtosaPedrógão GrandePenedonoSão João da PesqueiraNelasAnsiãoMonforteTaviraTaroucaArraiolosSever do VougaArmamarSão Pedro do SulCastro DaireTondelaFigueiró dos VinhosTomarReguengos de MonsarazMealhadaArronchesVila Nova de CerveiraRibeira de PenaEsposendeAlandroalMelgaçoParedes de CouraVila ViçosaElvasCampo MaiorMaçãoOurémAlmeirimCelorico da BeiraRio MaiorMangualdePeso da RéguaPóvoa de LanhosoPalmelaVila Nova de Foz CôaPombalArruda dos VinhosBejaVieira do MinhoPonte de SorAlvitoViseuBenaventeVila do CondePonte de LimaMurçaTorres NovasBarcelosTorres VedrasAlmodôvarArganilMafraPóvoa de VarzimCelorico de BastoRibeira GrandeOvarMontemor-o-NovoAlcanenaGuardaVendas NovasSanta Marta de PenaguiãoMouraVila VerdeBarrancosOuriqueLamegoÁguedaEstarrejaCoimbraMiranda do CorvoSanta Maria da FeiraVila Franca de XiraCastelo de VideAnadiaOdivelasAlbufeiraLouresCarregal do SalSertãSanto TirsoPorto de MósFronteiraFundãoLouléVila FlorVila Nova de FamalicãoAroucaLisboaSantarémAlcobaçaMontalegreSintraBragançaGuimarãesEntroncamentoMoraSão João da MadeiraMoitaCantanhedeSalvaterra de MagosValpaçosAmadoraChavesIdanha-a-NovaPenamacorCastelo BrancoPenicheFerreira do AlentejoAlmadaVale de CambraAlvaiázereRedondoPortelViana do CasteloTerras de BouroCondeixa-a-NovaSanta Comba DãoSeiaSobral de Monte AgraçoBarreiroValençaOliveira do HospitalOliveira de AzeméisOliveira do BairroManteigasBragaMértolaBatalhaCastro MarimAlmeidaMortáguaFaroÉvoraLeiriaGondomarMacedo de CavaleirosFelgueirasOeirasAmaresVinhaisMirandelaFafeSeixalCabeceiras de BastoMarvãoAlcocheteVila RealAmaranteCascaisTrofaVila Real de Santo AntónioVila Franca do CampoGaviãoAveiroSabugalSesimbraConstânciaPorto SantoAlenquerÓbidosTabuaçoÍlhavoCovilhãAlbergaria-a-VelhaBelmonteMontijoAzambujaNazaréLousãValongoMarinha GrandeVimiosoCratoBaiãoCâmara de LobosAlijóGouveiaMondim de BastoCoruchePenafielVidigueiraPortoMontemor-o-VelhoVizelaMatosinhosMonçãoSoureOlhãoFigueira da FozChamuscaEspinhoVagosAljustrelAbrantesVila Pouca de AguiarCinfãesParedesGrândolaCaldas da RainhaGolegãCastelo de PaivaMourãoPortalegreSabrosaSouselVila Nova de GaiaMaiaMiraLourinhãLagosBombarralAvisVila Nova da BarquinhaCartaxoMesão FrioPenelaLousadaMarco de CanavesesAlpiarçaSilvesSinesOleirosAlcoutimCadavalPaços de FerreiraSerpaLagoaSão Brás de AlportelSantiago do CacémVila Velha de RódãoPortimãoCastro VerdeSardoalOdemiraMachicoSanta CruzLagoa - AçoresVila de ReiPorto MonizProença-a-NovaRibeira BravaFreixo de Espada à CintaVila do BispoResendeCastanheira de PêraSantanaTorre de MoncorvoFunchalPonta DelgadaAljezurPonta do SolCarrazeda de AnsiãesCalhetaLajes das FloresPraia da VitóriaSanta Cruz das FloresNordesteSão VicenteAngra do HeroísmoHortaPovoaçãoCalheta - AçoresVila do PortoMonchiqueMadalenaSanta Cruz da GraciosaCorvoLajes do PicoSão Roque do PicoVelas