Morreram mais 252 pessoas com covid-19 em dia com 6.923 novos casos e subida recorde de internados

Nas últimas 24 horas foram identificados em Portugal mais 6.923 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS). O total de contágios desde o início da pandemia ascende a 643.113, mais de 6% da população portuguesa.

No que respeita aos óbitos devido à covid-19, há a lamentar mais 252 vítimas mortais no país, que elevam o total de mortes em Portugal desde o início da pandemia para 10.721.

Pela primeira vez em seis dias não foi atingido um recorde de mortos e o número de casos é o mais baixo desde a passada segunda-feira. Este é o dia da semana em que o número de casos é sempre mais baixo uma vez que muitos laboratórios estão encerrados ao domingo, e os dados de segunda-feira reportam à véspera.

A média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 12.373, o valor mais elevado de sempre.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 1.494 novos casos por 100 mil habitantes, o nível mais elevado de sempre. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que sextuplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.

O número de doentes recuperados cifrou-se em 5.266 nas últimas 24 horas, aumentando o total de recuperados para 461.757.



Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, subiram em 1.405, para 170.635 atingindo o nível mais elevado de sempre.





Subida recorde nos internados





O número de internados devido à covid-19 aumentou em 303, para um total de 6.420 pacientes, atingindo um nível recorde e que mais do que duplica o registado no final de 2020.



A subida diária no número de internados foi a mais elevada de sempre e está a crescer há 24 dias seguidos, um claro sinal da pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.



Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI), há mais 25 pacientes, num total de 767, um máximo absoluto.









Quase metade dos casos em Lisboa e Vale do Tejo



Lisboa e Vale do Tejo foi a região com maior número de novas infeções, somando mais 3.111 novos casos, que correspondem a 45% dos contágios no país nas últimas 24 horas, elevando o total da região para 222.108.





No norte foram registados mais 1.975 casos (número mais baixo desde 11 de janeiro), elevando o total para 286.319.



Quanto aos óbitos, a maioria foi em Lisboa e Vale do Tejo, com 113, elevando o número de mortes para 3.986. Seguem-se o Centro com 56 e o Norte com 54.