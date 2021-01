Um décimo dos concelhos já registou mais de mil casos. Três superam 10% da população infetada. Veja no mapa o seu

Leia Também Pandemia pinta Portugal de vermelho: Há mais 60 concelhos em risco extremo num total de 215. Veja o seu no mapa

Até 18 de janeiro, última data para a qual há dados da DGS por concelhos, eram 31 os municípios que já tinham registado pelo menos um milhar de infeções desde o início da pandemia. Isto representa um em cada 10 dos 308 concelhos de Portugal.Lisboa, o concelho mais populoso do país, acumula 31.192 casos desde 2 de março do ano passado, data em que foi reportado o primeiro caso de covid-19 no país. Só entre 5 e 18 de janeiro o município da capital somou mais 7.154 novos casos, a uma média de 511 infeções por dia.Sintra, que é o segundo município com mais população, é o outro concelho a registar mais de 20 mil infetados em termos acumulados. Na autarquia presidida por Basílio Horta são 21.898 os casos detetados.A fechar o pódio surge Vila Nova de Gaia, com cerca de 17 mil casos.Ainda acima da dezena de milhar encontram-se os concelhos de Guimarães, Porto, Loures, Braga, Vila Nova de Famalicão, Matosinhos, Gondomar, Cascais e Amadora.Em termos de incidência da pandemia, medida pela percentagem da população que está ou esteve infetada com o coronavírus, destacam-se três municípios onde mais de 10% dos habitantes já testaram positivo.Em Paços de Ferreira os 6.244 casos acumulados representam 11% da população. Ou seja, na capital do móvel um em cada nove habitantes já esteve infetado. No vizinho concelho de Lousada são igualmente 11% os residentes que testaram positivo.O município transmontano de Vimioso, com 10% de infetados, é o terceiro com maior incidência. No entanto, enquanto os dois concelhos do Tâmega e Sousa têm mais de 45 mil habitantes cada, Vimioso tem uma população bem menor: 4.023 residentes.Muito perto da fasquia dos 10% estão ainda Aguiar da Beira e Guimarães. O município da cidade-berço é particularmente preocupante dado ter mais de 150 mil habitantes, pelo que os atuais 9,92% correspondem a 15.108 casos.Na Área Metropolitana de Lisboa (AML), que tem uma população de 2,86 milhões, a incidência situava-se, a 18 de janeiro, em 5,36%, o que correspondia a mais de 153 mil casos.A situação mais grave regista-se em Lisboa e Loures, com mais de 6,1% da população a estar ou ter estado infetada.Há ainda mais sete concelhos da AML, que tem 18 municípios, onde pelo menos um em cada 20 residentes (5%) já testou positivo.Já na Área Metropolitana do Porto (AMP) um em cada 16 dos 1,73 milhões de habitantes está ou esteve infetado. Esta incidência de 6,62% corresponde a 114.460 casos.Em quatro dos 17 municípios da AMP a percentagem da população que já testou positivo supera os 8%. Estão neste patamar Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Trofa e Santo Tirso. Nestes concelhos, um em cada 12 residentes foi infetado.Apesar de algum abrandamento nos dias mais recentes - ainda não totalmente refletido nos dados até 18 de janeiro -, nenhum dos concelhos da AMP apresenta uma incidência abaixo dos 5%.Aljezur e Carrazeda de Ansiães são os dois únicos concelhos de Portugal continental onde menos de 1% da população foi infetada. Curiosamente, ambos os municípios somam 54 casos e a incidência é também quase idêntica.Os restantes 18 municípios portugueses com menos de um em cada cem habitantes infetados localizam-se na Madeira e nos Açores.