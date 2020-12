Pandemia responsável por uma em cada quatro mortes no Norte em novembro

Leia Também Covid-19 explica a quase totalidade do excesso de mortalidade em Portugal no mês de novembro

A pandemia da covid-19 vitimou 2.033 pessoas em Portugal em novembro, o que corresponde a 17,8% dos 11.447 óbitos registados no país no mês passado. A situação foi particularmente dramática no Norte.De acordo com os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS), em novembro foram reportadas 1.051 vítimas mortais de covid-19 no Norte. Isto significa que uma em cada quatro mortes (25,9%) naquela região tiveram o coronavírus como causa.O Norte foi onde se registaram mais de metade (51,7%) dos óbitos por covid-19 em novembro, tendo ainda sido a região com maior número de casos (92.842), sendo responsável por quase 60% do total do país no mês passado.Em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) a pandemia foi a causa de quase uma em cada seis (15,9%) mortes. Já no Centro, a covid-19 esteve na origem de 13,1% dos óbitos.No Alentejo a pandemia foi responsável por uma em cada 10 mortes, enquanto no Algarve 6% dos óbitos foram devido ao coronavírus.Nos Açores e na Madeira os dois falecimentos reportados em cada uma das regiões autónomas têm um peso inferior a 1% nos óbitos.A nível nacional, o peso da pandemia nos óbitos aumentou ligeiramente nos primeiros 10 dias de dezembro, atingindo os 17,9%.No Norte a covid-19 continua a ser responsável por uma em cada quatro falecimentos (25,1%), tendo em Lisboa e Vale do Tejo aumentado para 16,1%.No Centro a subida do peso da pandemia na mortalidade foi mais pronunciado, tendo atingido os 16%.Já no Alentejo as 17 mortes por covid-19 são 7,9% do total nos primeiros 10 dias deste mês e no Algarve a pandemia é a causa de uma em cada 20 mortes em dezembro.Nos Açores, as três vítimas mortais da doença já este mês colocam-na como causa de 3,4% das 87 mortes reportadas. Na Madeira, o único óbito por covid-19 reportado este mês representa 1,3% das mortes na região.