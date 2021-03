PCP pede ao Governo medidas concretas de apoio económico e social

O PCP continua a opor-se à renovação sucessiva do estado de emergência e mantém como prioridade uma aposta inequívoca na testagem e rastreio da covid-19. Critica ainda as medidas prometidas pelo Governo sem tradução prática e pede ao Executivo que concretize medidas, e as verbas necessárias, a assegurar a devida proteção social e apoio económico.Depois do encontro por videoconferência com o Presidente da República, Jerónimo de Sousa, em declarações reproduzidas pela RTP3, disse que para os comunistas a "primeira questão" a tratar é a do "rastreio e testagem com reforço das estruturas e equipas de saúde pública".O secretário-geral do PCP defende que só assim podem ser criadas as condições para o levantamento do confinamento.O líder comunista aponta como necessidade a adoção de "medidas económicas e sociais, mais do que os anúncios a seguir a anúncios" feitos pelo Governo e que não vêm acompanhados da "concretização de verbas disponíveis para proteção social e apoio económico". Apoios estes que são "responsabilidade" do Executivo, sinalizou.