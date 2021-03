Verdes querem aposta na vacinação, testagem, rastreamento e isolamento

Leia Também Iniciativa Liberal considera "excessivo" Marcelo admitir já estado de emergência até maio

O PEV continua a opor-se ao recurso ao estado de emergência como método de combate à pandemia, considerando que a aposta deve centrar-se no "apertar de medidas" como vacinação, testagem, rastreamento e isolamento.Depois de ter conservado por teleconferência com o Presidente da República, a deputada ecologista Mariana Silva notou que na reunião desta manhã, no Infarmed, foram dadas "boas notícias" pelos técnicos, com os números a descerem de forma consolidada. Algo que é unicamente "responsabilidade do esforço que os portugueses têm feito", sustentou.Nesse sentido, a parlamentar d'Os Verdes revelou ter transmitido a Marcelo Rebelo de Sousa que para o PEV "este não seria o tempo de estarmos a discutir mais declarações do estado de emergência, mas o tempo de começarmos a dar confiança aos portugueses para que possam começar a desconfinar de forma segura". Marcelo disse ontem ser expectável a necessidade de o país continuar sob estado de emergência até maio para acompanhar as fases previstas no plano de reabertura do Governo."Achamos que não é com estados de emergência que se resolve a situação, mas com o reforço do número de doses de vacina", disse sugerindo ao Governo que considere "outras soluções para adquirir mais doses de vacinas", necessariamente fora do quadro comunitário.Além disso, o PEV espera também uma maior aposta governamental na testagem, rastreio e isolamento. "O caminho tem de ser o de apertarmos nas medidas de vacinar, testar, rastrear e criar condições de se isolarem e não propagarem a doença", rematou.