PS alerta para riscos inerentes à subida do Rt e à variante britânica

O PS voltará a apoiar a renovação do estado de emergência na votação parlamentar agendada para esta quinta-feira e, apesar dos "indicadores relativamente positivos", José Luís Carneiro alerta para os "riscos que exigem a nossa atenção" e que poderão implicar recuos futuros no desconfinamento.Em declarações aos jornalistas no final do encontro telemático com o Presidente da República, o secretário-geral adjunto socialista adiantou, sem surpresas, ter transmitido a Marcelo Rebelo de Sousa que, amanhã, o PS votará a favor do 14.º estado de emergência.O número dois socialista destacou a evolução favorável da pandemia, designadamente as reduções do número de novos casos, de pessoas a precisar de cuidados hospitalares e de cuidados intensivos, além da vacinação, que continua a "decorrer como previsto"."Todavia, o esforço que tem vindo a ser feito não pode, de modo algum, ser deitado por terra, tem que continuar porque há ainda riscos que exigem a nossa atenção", alertou Carneiro apontando dois em especial: o índice de transmissibilidade do novo coronavírus (Rt), que tem vindo a aumentar à medida que avança o desconfinamento; e a variante inglesa, já presente em "80% dos casos conhecidos", o que a torna "muito significativa quer em Portugal, quer na União Europeia".Assim sendo, e "em conclusão", o secretário-geral adjunto do PS afiança que "o desconfinamento tem de continuar a ser feito com muito gradualismo, muita ponderação", até porque a evolução da crise sanitária poderá exigir que "seja necessário podermos recuar".