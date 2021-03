Bloco contra estado de emergência a acompanhar desconfinamento até maio

Leia Também PCP pede ao Governo medidas concretas de apoio económico e social

Desta vez o Bloco de Esquerda opõe-se frontalmente à renovação do estado de emergência e à ideia presidencial deste ser prolongado até maio, reitera o aviso para o fim das moratórias e o respetivo impacto para famílias e empresas, apontando ainda a necessidade de Marcelo Rebelo de Sousa promulgar alargamento dos critérios de apoios à famílias e aos recibos verdes.Depois da reunião por teleconferência mantida esta tarde com o Presidente da República acerca da renovação do estado de emergência, Catarina Martins defendeu que "sendo possível avançar com o desconfinamento, não tem sentido que o estado de emergência se prolongue indefinidamente, até porque o estado de emergência é o sinal vermelho de que nós precisamos quando há uma necessidade de recuo nas medidas" restritivas de resposta à crise sanitária.Para que não restem dúvidas quanto à posição do partido, a coordenadora bloquista explicou que o Bloco discorda da ideia aventada por Marcelo sobre a "provável" necessidade de o regime de exceção se manter pelo menos até 3 de maio, altura em que tem início a última fase do plano de reabertura apresentado pelo Governo.Catarina Martins lembra que já houve momentos de combate à pandemia sem que vigorasse o estado de emergência para defender que este regime deve somente voltar se os "números [da pandemia] piorarem". Mas para já os "números continuam numa rota de controle", pelo que a líder do BE acredita que seja possível "manter o desconfinamento" e que, "idealmente, este seja o último estado de emergência, pelo menos nesta fase". O regime de excecionalidade vigora até 31 de março.Uma preocupação sinalizada pelos bloquistas no encontro com o Presidente passa pela "necessidade de medidas sociais e económicas", em particular sobre dois apoios aprovados pelo Parlamento que ainda aguardam luz verde de Belém."O Parlamento aprovou, e estão a aguardar promulgação do senhor Presidente da República, sobre apoios à família e também apoios aos recibos verdes", disse acusando o Governo de "anunciar medidas que depois excluem de tal forma nos seus critérios" que acabam por deixar de fora boa parte dos potenciais beneficiários.O Governo "acaba por nunca executar o orçamento que anuncia para apoios às famílias", acrescentou sublinhando que aquilo que "o Parlamento fez foi alargar os critérios para que trabalhadores a recibos verdes" pudessem aceder a esses mesmos auxílios. Recordou ainda que foi aprovado o alargamento dos apoios à família, embora reconheça que estes, apesar de continuarem a "ser importantes", terão agora "menos impacto" em virtude da reabertura das escolas. Falta, porém, a respetiva promulgação, insistiu.A segundo preocupação abordada na conversa com Marcelo diz respeito ao fim das moratórias concedidas pela associação portuguesa de bancos, uma questão levantada pelo Bloco no último debate bimestral com o primeiro-ministro, realizado há uma semana.A coordenadora do Bloco diz que, também pela falta de atribuição de apoios, "o Governo acabou por empurrar famílias e empresas para as moratórias", só que "parte delas acaba a 31 de março". Catarina Martins notou que hoje o Banco de Portugal revelou "finalmente" os dados requeridos há cerca de um mês pelos bloquistas e que contrariam as garantias dadas na semana passada pelo Governo.Catarina Martins considera que afinal a percentagem de moratórias que termina no final de março "não é residual" já que "um terço do crédito empresarial está em moratória", boa parte nos setores mais vulneráveis e mais afetados pela pandemia". E também porque "uma em cada cinco famílias tem uma moratória que acaba no final deste mês, sendo uma parte substancial desses créditos relativos à habitação.Estes dados levam a coordenadora do BE a alertar para uma "autêntica bomba-relógio de crédito malparado" que torna "essencial proteger famílias e empresas" passando estas moratórias da associação portuguesa de bancos para moratórias públicas, estendendo as mesmas "pelo menos até setembro" e garantindo a renegociação dos empréstimos em causa. Apesar de haver quem defenda que isso viola as regras europeias, os bloquistas consideram que "é possível passar para moratórias públicas"."O apelo que fazemos é que o governo atue rapidamente", concluiu.(Notícia atualizada)