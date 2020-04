Pequenos empresários perdem 80% do negócio e queixam-se do Estado

"Tudo isto é uma farsa, ‘show’ político, ‘show’ para as televisões, é enganar os portugueses. Caminhamos para a recessão, para a depressão mais grave do século e os governos não sabem o que fazer", desabafou um dos mais de 20 mil profissionais que responderam ao inquérito da Fixando sobre "A covid-19 e os rendimentos dos portugueses", com a maioria a manifestar desagrado pela atuação do Governo na frente económica de combate à pandemia.

De acordo com o segundo inquérito da Fixando, no espaço de um mês, sobre o impacto da covid-19 nos rendimentos dos profissionais independentes e do setor dos serviços em Portugal, 38% dos inquiridos assumem perdas superiores a 80%, com 11% a colocar a fasquia entre os 60% e os 80%, havendo 12% que responderam que as suas vendas caíram entre 40% e 60%.

"Em março, logo no início do estado de emergência, apenas 23% dos inquiridos estimava quebras nos rendimentos superiores a 80%, o que, infelizmente, podemos verificar agora que a situação piorou", revela Alice Nunes, diretora de Desenvolvimento de Negócio da Fixando, em comunicado.





De acordo com o mesmo inquérito, são já 79% o total de portugueses que viram os seus rendimentos baixar, com destaque para os trabalhadores por conta própria, onde 58% sentiu uma quebra também superior a 80%, enquanto 12,3% assumem perdas de entre 60% e 80%.

Registe-se, ainda, que 74% dos inquiridos foi ou conhece alguém que terá sido alvo de despedimento, lay-off ou redução de horário.

"Em suma, percebemos que os profissionais independentes e pequenos empresários sentem falta de apoio do Estado, na medida em que o acesso a medidas de apoio é demasiadamente burocrático, demorado e inacessível para aqueles que, por algum motivo, têm dívidas para com o próprio Estado", conclui Alice Nunes.