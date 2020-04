Mapa: Porto ultrapassa Lisboa e já é o concelho com mais infetados

O número de casos confirmados de Covid-19 no município do Porto subiu para 921, acima dos 905 reportados em Lisboa, o que faz do concelho portuense o mais afetado pela pandemia, mostra o relatório da DGS.

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 12 de abril e foram anunciados pela DGS a 13 de abril. Contemplam só 80% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)





Pela primeira vez desde o início da divulgação diária da evolução de contágios pela Covid-19, que é feita pela Direção-Geral de Saúde, o concelho do Porto (921) superou o de Lisboa (905) enquanto município com maior número de casos confirmados – as situações em que o Porto surgiu, há cerca de duas semanas, acima de Lisboa deveram-se a efeitos de dupla contagem que levaram a DGS a alterar a metodologia de contabilização.





A provocar esta ultrapassagem está o maior aumento registado entre ontem e hoje por Porto e Lisboa. Os casos positivos de coronavírus no município nortenho aumentaram em 36, enquanto no concelho da capital se verificou uma subida de apenas 15 face a ontem.