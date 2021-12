Período de contenção antecipado. Começa no dia de Natal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo decidiu antecipar de 2 de janeiro para 25 de dezembro o início do período de contenção face ao avanço da pandemia, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, após a reunião extraordinária do Conselho de Ministros.Entre as medidas antecipadas contam-se o teletrabalho obrigatório e o encerramento de bares e discotecas.Costa indicou ainda que o número de testes gratuitos mensais passam de 4 para 6.