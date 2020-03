Poderá circular-se para acorrer a vítimas de violência doméstica, razões familiares ou assistência a pessoas vulneráveis.



Vai ser permitido fazer exercício físico na rua mas apenas duas pessoas. Será também permitido sair por motivos de saude, motivos profissionais ou motivos urgentes.

As medidas do Governo durante o Estado de Emergência vão ser apresentadas esta quinta-feira e o Correio da Manhã sabe que pessoas com mais de 65 anos vão ter horário especifico para irem às compras - as duas primeiras horas diárias de funcionamento.Só se poderá circular na via pública para adquirir bens e serviços e as idas ao banco serão permitidas.