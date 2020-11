O governo polaco anunciou esta quarta-feira a redução da lotação das lojas, encerrando as situadas em galerias comerciais e centros comerciais, bem como o fecho dos teatros e das escolas primárias, com as aulas a serem realizadas à distância.



A medida poderá afetar a Jerónimo Martins, que conta com a rede de supermercados Biedronka e a Hebe, cadeia de lojas de saúde e beleza, no país.



O primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki advertiu que se estas medidas não contiverem a propagação da pandemia de covid-19 o país avançará para um confinamento total.



O anúncio surge no dia em que a Polónia registou um recorde diário de 24.692 novas infeções e mais 373 vítimas mortais, igualmente o número mais elevado de sempre.









Na mensagem ao país, Morawiecki apelou aos polacos que permaneçam em casa e que não realizem protestos nas ruas, que, disse, contribuíram para o aumento dos casos.



Centenas de milhares de pessoas têm vindo a manifestar-se nas ruas desde 22 de outubro, contestando o governo após a decisão de um tribunal que torna mais restritiva a lei sobre o aborto, excluindo a interrupção voluntária da gravidez por defeitos nos fetos.



Morawiecki sugeriu aos manifestantes que protestem através da internet.



Nos primeiros três dias de novembro, a Polónia regista 59.634 novos contágios e 692 óbitos devido à pandemia.