Polónia aplica multa de 163 milhões de euros à Jerónimo Martins

A Jerónimo Martins foi multada em 723 milhões de zlotys (163 milhões de euros) na Polónia, onde conta com a rede de supermercados Biedronka, por alegadamente "impor alguns descontos de forma arbitrária", principalmente aos fornecedores de frutas e produtos hortícolas, já depois da entrega dos produtos.

Segundo a acusação, divulgada esta segunda-feira, 14 de dezembro, o grupo de origem portuguesa terá faturado mais de 135 milhões de euros com estas práticas abusivas de descontos que, nos casos mais extremos, ultrapassam 20% do volume de negócios gerado com a retalhista, tendo prejudicado mais de 200 produtores.

Leia Também Polónia reduz lotação em lojas e fecha escolas. Jerónimo Martins pode sofrer

A Autoridade da Concorrência e Defesa do Consumidor (UOKiK) descreve que "a qualquer momento o proprietário da Biedronka poderia solicitar uma redução da remuneração mediante a concessão de um desconto adicional" e que "devido ao poder de mercado [da retalhista], os fornecedores aceitaram condições desfavoráveis, temendo que o fim da cooperação pudesse significar perdas financeiras ainda maiores".

Leia Também Jerónimo Martins vai impugnar decisão sobre preços irregulares na Polónia

Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny nalozyl ponad 723 miliony zlotych kary na wlasciciela sieci sklepów #Biedronka.

Spólka Jeronimo Martins Polska w nieuczciwy sposób zarabiala kosztem dostawców produktów spozywczych. Szczególy w komunikacie prasowym??https://t.co/kb3JTiNTAj pic.twitter.com/fxcVrJLC0J — UOKiK (@UOKiKgovPL) December 14, 2020

Leia Também Polónia multa Jerónimo Martins em 26 milhões por prática de preços enganadora

Após salientar que estes descontos adicionais não se traduziram em preços mais baixos para os clientes da Biedronka, o presidente do UOKiK, Tomasz Chróstny, fala num "uso absolutamente inaceitável do poder de mercado pela rede comercial", de "práticas [que] destroem as bases da concorrência leal" e que "são uma manifestação de profunda desonestidade e desrespeito" por outros agentes económicos.

Leia Também Pandemia vai custar mais de 78 milhões à Jerónimo Martins

É um uso absolutamente inaceitável do poder de mercado pela rede comercial. Estas práticas destroem as bases da concorrência leal. Tomasz Chróstny, presidente da Autoridade da Concorrência e Defesa do Consumidor da Polónia







O regulador polaco da concorrência justifica que esta sanção pecuniária é "adequada ao grau de violação da lei, ao incómodo da prática e ao montante das prestações obtidas indevidamente pela rede portuguesa". As ações da Jerónimo Martins, que é também dona do Pingo Doce e do Recheio, estão a descer 1,02% para 14,495 euros, num dia de ganhos generalizados na bolsa de Lisboa.

Citado numa nota de imprensa, Tomasz Chróstny destaca ainda que esta decisão vai facilitar aos fornecedores afetados a obtenção de indemnizações em processos cíveis e lembra que as grandes retalhistas "não sofreram significativamente" com as restrições da pandemia, ao contrário de outras indústrias. "Por isso, é ainda mais importante que se comportem com responsabilidade e honestidade em relação a outros empresários", completa o responsável.

Na mais recente apresentação de contas, a Jerónimo Martins informou o mercado que a rede de supermercados Biedronka fechou os primeiros nove meses deste ano com uma subida das vendas de 7,3%, para 9,9 mil milhões de euros. Por outro lado, as vendas da cadeia de lojas de saúde e beleza Hebe encolheram 9,4% até setembro, para 180 milhões de euros.





Num espaço de poucos meses, esta é já a segunda multa aplicada pelo regulador da concorrência polaco à Jerónimo Martins Polska. Em agosto avançou com outra multa de 26 milhões de euros por praticar preços diferentes dos expostos nas prateleiras, uma decisão que a subsidiária do grupo de retalho português anunciou que iria impugnar judicialmente, alegando que aqueles preços incorretos se deviam a "erro humano".