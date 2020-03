Porto de Setúbal com isenção de taxas durante quatro meses

A Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra vai isentar associações de pesca, clubes náuticos, restaurantes, lojas, empresas de mergulho, entre outros, do pagamento das taxas mensais enquanto estiverem parados devido à pandemia.

A Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) decidiu adotar medidas de apoio "face à situação vivida por muitos clientes que se viram obrigados a parar a sua atividade ou a diminui-la" em consequência do novo coronavírus, avançando com a isenção do pagamento de taxas nos próximos meses.





"Ciente das graves dificuldades sentidas pelos seus clientes, nomeadamente as associações de pesca, os clubes náuticos, restaurantes, bares, lojas, empresas de mergulho, apoios em terra dos operadores da marítimo-turística e outros, a APSS aprovou a isenção de pagamento das taxas mensais, durante quatro meses, enquanto se encontrarem encerrados ao público, ou até à sua reabertura se esta ocorrer antes deste período", anunciou a entidade em comunicado.