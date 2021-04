Portugal avança para 4.ª fase do desconfinamento já este sábado e entra em situação de calamidade

restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 6 pessoas ou 10 em esplanadas) até às 22:30 durante a semana e fim de semana; prática de todas as modalidades desportivas;

atividade física ao ar livre e ginásios;

grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação;

casamentos e batizados com 50% de lotação; salas de espetáculos culturais poderão funcionar até às 22:30 durante a semana e fim de semana; normalização da atividade comercial, com os estabelecimentos a poderem funcionar até às 21:00 durante a semana e até às 19:00 ao fim de semana.



O Governo decidiu antecipar a quarta e última fase do plano de desconfinamento, inicialmente prevista para 3 de maio, acertando assim o passo com a situação de calamidade com início decretado para as 00:00 do próximo sábado, 1.º de Maio, mantendo-se, porém, o "dever cívico de confinamento".Findo o Conselho de Ministros, com mais de três horas de atraso face à hora prevista, o primeiro-ministro confirmou as expectativas ao anunciar que, após o Presidente da República ter decidido não renovar o estado de emergência (em vigor até às 23:50 de sexta-feira), "de acordo aliás com a posição do Governo e da generalidade dos partidos", estão criadas as condições sanitárias para prosseguir com o plano de reabertura e "dar o passo em frente".António Costa sinalizou que o país se encontra no quadrante verde da matriz de risco, sendo que a taxa de incidência "manteve tendência positiva", tendo esta quarta-feira recuado para 66 novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) se fixou em "precisamente em 1", o que significa que o risco de transmissibilidade está "controlado".Assim, a partir de sábado haverá lugar à reabertura das fronteiras terrestres com Espanha, assim como o essencial do conjunto de medidas previamente estabelecidas:(Notícia em atualização)