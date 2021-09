Portugal com mais 1.223 casos de covid-19 e 10 mortes

Portugal registou mais 1.223 casos de covid-19 e 10 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), publicado este sábado, 11 de setembro.

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de novos casos (476), seguida pela região Norte, que registou um total de 397 casos de infeção.





Dos dez óbitos reportados no boletim deste sábado, seis ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguida pelas regiões Centro e Norte, com duas mortes, cada.

Relativamente à pressão no serviço nacional de saúde, há registo de menos 17 pessoas internadas nos hospitais portugueses, que somam agora 552.



O número de internamentos em unidades de cuidados intensivos subiu nas últimas 24 horas, estando mais 3 pessoas internadas nestas unidades, num total de 121.





O número de recuperados da covid-19 soma agora 999.083 pessoas, mais 2.096 do que o reportado sexta-feira, tendo o número de casos ativos diminuído em 883 para 37.737.





A nível nacional, a incidência baixou novamente para 240,7 casos casos por cem mil habitantes, quando sexta-feira estava nos 259,6 casos. Também no continente, a incidência baixou de 267,4 para 247,9 casos por cem mil habitantes.

O R(t), o índice de transmissibilidade, desceu para 0,87 quer a nível nacional quer no continente.

(Notícia atualizada)