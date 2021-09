Incidência em maiores de 65 anos já está abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes

A incidência da pandemia em Portugal está agora abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes a 14 dias e o número de novos casos em maiores de 65 anos, a faixa etária mais velha, está abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes.

Segundo o relatório das linhas vermelhas da Direção-Geral da Saúde e Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o risco de contágio da covid-19 é moderado, com um risco reduzido de transmissibilidade, registando-se um R(t) de 0,87.

Trata-se de uma descida de quase 100 casos por 100 mil habitantes no espaço de duas semanas, dado que na semana de 20 a 26 de agosto, o mesmo relatório registava uma incidência de 315, para um R(t) de 0,99.

A taxa de isolamento e rastreamento está agora nos 100%, com as notificações em atraso a representarem apenas 4,9% do total e apenas 127 doentes em unidades de cuidados intensivos, metade do limiar definido como crítico de 255 camas ocupadas – com uma descida de internados em UCI de 9% em relação à semana anterior.

A taxa de mortalidade por covid-19 nos últimos 14 dias foi de 14,1 por milhão de habitantes, uma descida em relação aos 18,1 óbitos por milhão registados há um mês.

O relatório das linhas vermelhas dá ainda conta que a variante Delta, associada à Índia, é a dominante em todas as regiões do país e representa 100% dos casos avaliados na última semana de agosto em Portugal.