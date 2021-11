Portugal contabilizou 1.751 casos de covid-19 e três mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim revelado esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).De acordo com este boletim, há 411 pessoas internadas, mais 28 face ao boletim anterior. O número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI) é agora de 65, mais uma nas últimas 24 horas.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de casos (549), seguida pela região Norte (472 casos) e pelo Centro (461 casos).Já em relação aos três óbitos, uma das mortes foi registada em Lisboa e Vale do Tejo, uma nos Açores e outra no Algarve.Há mais 774 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas.A incidência e o índice de transmissibilidade, o R(t), continuam a subir.A incidência nacional subiu para 134,2 casos de infeção, contra os 125,4 de quarta-feira. No continente a incidência no continente é de 133,3 casos.O R(t) é agora de 1,15 casos, tanto a nível nacional como no continente, contra os anteriores 1,12 do boletim de quarta-feira.(notícia atualizada)