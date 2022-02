Portugal com mais 19.436 casos e 50 mortes por covid-19. Norte com máximo de óbitos em um ano

Portugal registou mais 19.436 casos de covid-19 e 50 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) deste sábado.

A região Norte do país concentra 6.382 casos, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 5.778 novas infeções.





Dos 50 óbitos que constam deste boletim, 28 foram registados na região Norte, 11 no Centro e oito em Lisboa e Vale do Tejo. No Algarve foram registados dois óbitos e no Alentejo um. As 28 vítimas mortais reportadas no Norte representam 56% do total nacional diário e representam o valor mais elevado naquela região no último ano.



No que toca aos internamentos, há menos 100 pessoas internadas, reduzindo para 2.232 este indicador. Há agora 160 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, mais uma do que ontem.





Há também mais 34.497 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas, tendo o número de casos ativos diminuído para 585.213, menos 15.111 do que sexta-feira.





A incidência a nível nacional manteve-se nos 6.099,6 casos por cem mil habitantes e no continente de 6.113 casos. O índice de transmissibilidade continua também nos 0,88, tanto a nível nacional como no continente.