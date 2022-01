Leia Também Período de isolamento de assintomáticos passa para sete dias

Portugal regista mais 39.570 casos de covid-19 e 14 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira. É um novo recorde de infeções desde que a pandemia chegou a Portugal.Deste total de novos casos em 24 horas, a região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizou 16.550 casos, seguida pelo Norte, com 13.665 casos. Neste boletim, apenas os Açores ficam abaixo da fasquia dos mil casos, com 514 novas infeções.Dos 14 óbitos, seis foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, seguidos pela região Centro e pelo Norte, ambas com quatro mortes.Há registo de mais 25.349 casos ativos. Já no que toca aos recuperados, há mais 14.207 pessoas já recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas.De acordo com estes novos dados, há 1.251 pessoas internadas, mais 48 face ao boletim anterior. Há 143 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, menos quatro nas últimas 24 horas.Esta quarta-feira decorreu a reunião com os epidemiologistas no Infarmed, focada na evolução da pandemia em Portugal. E, segundo estes especialistas, o pico da nova vaga de covid-19 poderá ser atingido na segunda semana de janeiro. Após esse período, o número de internamentos deverá aumentar, mas ficar "aquém" dos números registados há um ano.A DGS partilha uma nova atualização aos dados da incidência e ao índice de transmissibilidade, com valores que mostram que o primeiro indicador continua a subir, enquanto o R(t) desceu ligeiramente face aos dados de segunda-feira.Tanto a incidência nacional como a incidência no continente estão acima dos 2 mil casos por cem mil habitantes. A incidência nacional subiu dos 1.805 para 2.104,7 casos por cem mil habitantes, enquanto a incidência no continente aumentou dos 1.817,3 para 2.114,3 casos por cem mil habitantes.Já o índice de transmissibilidade, o R(t) desceu de 1,43 para 1,41, tanto a nível nacional como no continente.(notícia atualizada)