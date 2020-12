Portugal com mais 4.336 casos e 75 mortes devido à covid-19

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou para 366.952, o que significa que foram identificados 4.336 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 18 de dezembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).





O número é ligeiramente superior aos novos casos reportados ontem (4.320 novos) mas este é já o terceiro dia consecutivo em que novas infeções ficam acima das 4 mil.

No que respeita às mortes relacionadas com o novo coronovírus, aumentaram em 75 desde ontem, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 5.977. Entre as vítimas mortais há mais um jovem entre os 10 e os 19 anos.





Na quinta-feira foram confirmados mais 87 óbitos.





Numa nota mais positiva, o número de recuperados fixou-nos 3.662, pelo que o total de casos ativos (que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos) cresceu em 599 para 70.285. Este número corresponde a 19,15% dos casos acumulados.





Com os dados de hoje, a média diária de novos casos dos últimos sete dias desceu para 3.809, depois de na terça-feira se ter fixado em 3.657, o registo mais baixo desde 3 de novembro.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 528 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, ainda mais do que duplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.





Internamentos descem pelo quarto dia

O número de pacientes internados devido à covid-10 desceu pelo quarto dia consecutivo. São agora menos 81, que colocam o total de internamentos nos 3.061, o valor mais baixo desde 21 de novembro.





Quanto aos casos mais graves, de pacientes internados em unidades de cuidados intensivos, são agora 484 – menos 10 do que ontem – o número mais baixo desde 20 de novembro.





Norte mantém 46% dos novos casos

Pelo terceiro dia consecutivo, a região Norte representou 46% dos novos casos de covid-19 no país, com 2.001 novas infeções. Já Lisboa e Vale do Tejo tem mais 1.360 casos e o Centro mais 674. No Alentejo há mais 195 casos, no Algarve mais 67, na Madeira mais 18 e nos Açores mais 21.





No que respeita aos óbitos, 31 foram no Norte, 27 em Lisboa e Vale do Tejo, 12 no Centro, 4 no Alentejo e 1 nos Açores. No Algarve e na Madeira não há novas vítimas mortais a lamentar.

















(Notícia em atualização)