Portugal com mais 488 casos e 5 mortes devido à covid-19

Nas últimas 24 horas foram confirmados em Portugal mais 488 casos de pessoas infetadas pela covid-19, uma subida face às 423 infeções reportadas ontem, informa a Direção Geral de Saúde no relatório desta sexta-feira.

Apesar do aumento face à véspera, o número de novos casos de hoje traduz uma descida de 14% face aos 568 casos reportados na sexta-feira passada.

Leia Também Só 1,3% das pessoas contactadas rejeitaram marcação de vacina

Desde ontem, foram ainda registados mais 5 óbitos relacionados com a doença, depois das 9 vítimas mortais confirmadas na quinta-feira. O número de mortes confirmado esta sexta-feira é o mais baixo desde 10 de outubro do ano passado - dia em que foram igualmente reportadas cinco vítimas mortais – e eleva o total de óbitos desde o início da pandemia para 16.819.

Com os números conhecidos esta sexta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias desceu para 439, o valor mais baixo desde 10 de setembro.

Leia Também Portugal vai receber um milhão de testes rápidos

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 64 novos casos por 100 mil habitantes, tendo por base a estimativa de população mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE). Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mantém-se abaixo do limite definido de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para o plano de desconfinamento e está no valor mais baixo desde meados de setembro.

O relatório da DGS mostra ainda 891 pacientes dados como recuperados, que aumentam o total de recuperações para 771.339.

Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 408, para 31.540, um mínimo desde 11 de outubro.





Internamentos em mínimos de 3 de outubro

Ainda numa nota positiva, a DGS revelou que há agora menos 26 pacientes internados com covid-19 em Portugal, num total de 669, o valor mais baixo desde 3 de outubro do ano passado, quando os hospitais contavam 668 doentes.





Já no que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, registou-se o acréscimo de um paciente nas últimas 24 horas, para um total de 155.





Só LVT, o Centro e o Alentejo registaram vítimas mortais

Nas últimas 24 horas, só as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Alentejo registaram vítimas mortais relacionadas com a covid-19: 2 em LVT, 2 no Centro e 1 no Alentejo.





No que respeita aos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo foi responsável por 43%, com 210 infeções confirmadas. Seguiu-se o Norte, com 120, o Centro com 53, o Alentejo com 52, a Madeira com 34, os Açores com 11 e o Algarve com 8.