Portugal com mais 6 mortes e 309 casos de covid. R(t) volta a subir ligeiramente

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 309 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados esta segunda-feira, 29 de março, pela Direção Geral de Saúde (DGS).



Os números revelados hoje mostram uma descida face às 365 infeções reportadas ontem, mas estão acima do anunciado na passada segunda-feira, dia da semana em que os casos são habitualmente mais reduzidos. A 22 de março foram registados 231 casos, um mínimo de 1 de setembro. Verificou-se assim uma subida de 24,6% nos casos face a segunda-feira passada e uma queda de 10% na média móvel a sete dias.



No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registadas mais 6 vítimas mortais (contra 10 reportados ontem), o que eleva o total desde o início da pandemia para 16.843. Nos últimos cinco dias o número de óbitos foi sempre igual ou inferior a 10.

Com os números conhecidos esta segunda-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias aumentou para para 420, o que representa a primeira subida em sete dias.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 60 novos casos por 100 mil habitantes, tendo por base a estimativa de população mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE). Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, está a 50% do limite definido de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para o plano de desconfinamento. Ainda assim, registou a primeira subida desde 31 de janeiro.





R(t) volta a subir ligeiramente

Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, a incidência baixou, sendo agora de 70 casos por 100 mil habitantes em 14 dias (68,8 casos considerando apenas Portugal Continental) enquanto o R(t) subiu de 0,93 para 0,94 (de 0,92 para 0,93 no Continente).

Apesar do aumento ligeiro do índice que mede a transmissibilidade do vírus (Rt), Portugal continua com uma folga confortável no "quadrado verde", que permite prosseguir com o calendário definido para o desconfinamento. Para sair do verde é necessário que a incidência supere os 120 casos ou que o R(t) supere 1.







Casos ativos descem e doentes em UCI em mínimo de 14 de outubro

O relatório da DGS mostra ainda 458 pacientes dados como recuperados, que aumentam o total de recuperações para 775.849.

Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 155, para 28.024.

Ainda numa nota positiva, a DGS revelou que há agora menos 10 pacientes internados com covid-19 em Portugal, num total de 623 que reverte parte do agravamento da véspera.

Já no que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, registou-se o decréscimo de 6 pacientes nas últimas 24 horas, para um total de 136.





Nas últimas 24 horas foram registados cinco óbitos em Lisboa e Vale do Tejo e um no Alentejo, pelo que todas as outras regiões não registaram qualquer vítima mortal relacionada com a covid-19.







(notícia em atualização)