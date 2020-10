Portugal com mais mil casos de covid-19 pelo sexto dia. Mortes em máximos desde maio

Nas últmas 24 horas o número de novos casos de infeção pelo coronavírus em Portugal, superando pelo sexto dia consecutivo a fasquia do milhar de casos, revelou esta terça-feira, 13 de outubro, a Direção-Geral de Saúde (DGS). O total de casos desde o início da pandemiaNo que se refere aos óbitos, foram contabilizadas, aumentando o número de mortes pela doença para 2.110.

Os casos recuperados totalizam 54.047, um aumento de 549 face ao anterior registo.

O número de casos ativos, que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados, atingiu os 32.964, mais 643 do que na véspera e o número mais alto desde o início da pandemia.





A média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 1.258,4, uma subida face aos 1.146,9 de ontem e que representa um máximo histórico.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 139,9 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, também está em recorde e aumentou face aos 134,8 de ontem.



O relatório da DGS mostra que há mais 39 pacientes internados, que elevam o total para 916, o número mais alto desde 30 de abril.



Quanto aos doentes internados em unidades de cuidados intensivos são agora 132, mais 4 do que ontem e máximo desde 7 de maio.







A taxa de letalidade, que compara os óbitos com os casos confirmados, situa-se em 2,37%, ligeiramente abaixo dos 2,38% da véspera e o valor mais baixo desde 2 de abril.





Norte com quase 60% dos novos casos, mais do dobro do que LVT

A região Norte foi responsável por quase seis em cada 10 novos casos (59%) identificados nas últimas 24 horas, com um total de 713 novas infeções, que elevam o total dos casos na região para 33.660.





Os novos casos no Norte são mais do dobro do que os da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que contou mais 340 infeções face a ontem, que colocaram o total nos 43.986 casos.





Dos restantes, 94 foram no Centro, 32 no Alentejo, 24 no Algarve, 2 nos Açores e 3 na Madeira.





No que respeita aos óbitos, 10 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 5 foram no Norte e um no Centro.



O Norte contabiliza 929 vítimas mortais desde o início da pandemia, LVT soma 846, o Centro regista 273, o Alentejo contabiliza 32, o Algarve 24 e os Açores 15. Na Madeira ainda não foi registado qualquer óbito.