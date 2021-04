Portugal com menos casos de covid-19 desde agosto e mais 4 óbitos. Doentes graves em mínimos de outubro

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 193 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados este domingo, 4 de abril, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registadas mais 4 vítimas mortais.

O número diário de casos é o mais reduzido desde 25 de agosto, sendo que a descida acentuada face aos últimos dias estará relacionada com o facto de ser fim de semana da Páscoa, o que condiciona o número de testes e o reporte dos mesmos.





Os números de hoje traduzem uma descida de 47% face aos 365 casos reportados no domingo passado. Com os números conhecidos hoje, a média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 418.





Portugal inicia esta segunda-feira, 5 de abril, a segunda fase do desconfinamento, com o regresso às aulas presenciais dos alunos do 2.º e 3.º ciclo e a abertura das esplanadas dos restaurantes, entre outras medidas.





Nos óbitos, as 4 mortes reportadas comparam com as 7 ontem anunciadas e elevam o total desde o início da pandemia para 16.875.



Com os números conhecidos esta sexta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias desceu para 418. Desde início da pandemia foram registadas 823.335 infeções.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 56,4 novos casos por 100 mil habitantes, tendo por base a estimativa de população mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE). Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mantém-se em cerca de metade do limite definido de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para o plano de desconfinamento.

O relatório da DGS mostra 349 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 780.322.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 160, para 26.134.





Doentes graves em mínimos desde outubro

No diz respeito aos números nos hospitais, estão agora internados mais 5 pacientes em Portugal, que colocam o total em 517, um aumento que é natural ao fim de semana devido ao menor número de altas que são dadas pelos médicos.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, a descida de 9 doentes coloca o total de pacientes internados em UCI nos 117, um mínimo desde 8 de outubro.

LVT com mais de metade dos casos

Dos novos casos identificados no país, 111 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o que representa 58% do total nacional.





Dos restantes novos casos, 30 ocorreram no Norte, 8 no Algarve, 19 Centro, 11 no Alentejo, 14 na Madeira e zero nos Açores.