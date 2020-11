Portugal com novo recorde de 6.640 casos de covid-19 e mais 56 mortos. Doentes graves disparam

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 6.640 para um total de 173.540, de acordo com os dados revelados este sábado, 7 de novembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).





O aumento de casos nas últimas 24 horas é o mais elevado de sempre e compara com os 5.550 anunciados ontem, número que já representava um novo recorde.

Leia Também Segunda vaga da pandemia deixa mundo em emergência sanitária

Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus,também acima do registado na véspera (52 óbitos) mas abaixo do recorde de 59 óbitos de 4 de novembro. Desde o início da pandemia os óbitos ascendem a

Face ao total da véspera, o número de infetados aumentou 3,98%, o que representa o crescimento diário mais forte desde meados de abril, o que mostra que a segunda vaga está a agravar-se com um ritmo muito forte apesar dos números já recorde.

Leia Também Médicos apontam falta de coerência e transparência nas mensagens das autoridades sobre a covid-19

No caso dos óbitos, o aumento é de 2% e a média diária de sete dias está próxima dos 50, o que representa o dobro do que se verificava no final de outubro.

Este forte agravamento dos números da pandemia surgem a dois dias de Portugal regressar ao Estado de Emergência. O Governo aprova este sábado novas medidas de restrição no âmbito do Estado de Emergência, sendo que as decisões serão anunciadas após um conselho de ministros agendado para as 18h00.





A segunda vaga da pandemia continua a agravar-se um pouco por todo o mundo, deixando muitos países em emergência sanitária ou com importantes restrições à mobilidade, com máximos diários de novos casos, mas com menos mortes, e com hospitais à beira do colapso.

Os doentes dados como recuperados aumentaram em 3.993 para 97.747, acima dos números de ontem, quando foram confirmados 2.301 casos de recuperação.





Apesar do número recorde de recuperados, ainda assim os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 2.591, para 72.945, o que representa um novo recorde.





O número de novos casos reportado hoje fez subir a média diária de novos casos dos últimos sete dias para 4.608, um novo recorde.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 557,8 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, fixou um novo recorde e aumentou face aos 528,95 de ontem.





Internamentos descem mas doentes graves disparam para novos máximos





O número de internados devido à covid-19 desceram em 5, para um total de 2.420 pacientes internados, o que representa apenas a segunda descida em 21 dias.





Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos, são agora 366, mais 26 do que ontem. Este aumento iguala a subida recorde registada a 3 de novembro e coloca o número de pacientes graves num novo máximo que já se situa cerca de 3,5 vezes acima do registado há um mês. A 7 de outubro o número de internados em UCI era pouco superior a 100.





Norte com mais de metade dos casos apesar de recorde em LVT





Tal como tem vindo a suceder, a maioria dos novos casos reportados localizam-se na região Norte, que soma mais 3.900 novos casos, 59% dos contágios no país nas últimas 24 horas, que elevam o total da região para 82.361.





Lisboa e Vale do Tejo conta agora com 67.725 casos, mais 1.856 do que ontem, o que tal como no Norte representa um recorde diário.





Dos restantes novos casos, 712 foram no Centro (também recorde), 49 no Alentejo, 82 no Algarve, 22 nos Açores e 19 na Madeira.





Quanto aos óbitos, a maioria foi no Norte com 31 seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 19, o Centro com 3 e o Alentejo com 3. No Algarve, Madeira e Açores não há novas vítimas mortais a lamentar.

Em termos acumulados, o Norte regista 1.279 óbitos, Lisboa e Vale do Tejo soma 1.109, o Centro contabiliza 352, o Alentejo 63, o Algarve 29, os Açores 15 e a Madeira 1.





Mortos pelo novo coronavírus ultrapassam 1,24 milhões em todo o mundo





Mais de 1,24 milhões de óbitos e 49,3 milhões de infetados pelo novo coronavírus foram registados em todo o mundo desde a sua deteção na China, segundo um levantamento feito pela Agência France-Presse (AFP) às 11:00 e citado pela Lusa.





A pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 matou pelo menos 1.243.513 pessoas no mundo desde que foi detetado em dezembro de 2019, na China, de acordo com os dados recolhidos pela AFP junto de fontes oficiais.





Desde o início da pandemia, foram notificados pelo menos 49.316.540 casos de infeção, dos quais, pelo menos 32.215.500 já são considerados curados.





O número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, dado que alguns países testam apenas os casos graves, outros priorizam o teste para rastreamento e muitos países pobres têm capacidade de despistagem limitada, segundo a AFP.





Nas últimas 24 horas, foram registados 9.018 óbitos e 610.768 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em todo o mundo.





Os Estados Unidos com 1.149 novas mortes, a França (828) e a Índia (577) são os países que diagnosticaram o maior número de novas mortes nos seus relatórios mais recentes.





Com 236.099 mortes em 9.739.897 casos, os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e infeções, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos, 3.810.791 pessoas foram declaradas curadas.





Os países mais afetados, depois dos Estados Unidos, são o Brasil, com 162.015 mortes e 5.631.181 casos, a Índia, com 125.562 mortes em 8.462.080 casos, o México, com 94.323 mortes e 955.128 casos, e o Reino Unido, com 48.475 mortes e 1.146.484 casos

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem o maior número de mortes em relação à sua população, com 110 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Peru (105), da Espanha (83) e do Brasil (76).





Portugal contabiliza pelo menos 2.792 mortos associados à covid-19 em 166.900 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).





A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 86.184 casos (33 novos entre sexta e sábado), incluindo 4.634 mortes e 81.131 recuperados.





A América Latina e as Caraíbas totalizam 410.353 mortes para 11.543.865 casos, a Europa soma 301.666 mortes (12.234.059 casos), os Estados Unidos e Canadá 246.524 mortes (9.993.615 casos), a Ásia 175.761 mortes (10.950.295 casos), o Médio Oriente 63.808 mortes (2.708.942 casos), a África 44.460 mortes (1.855.858 casos) e a Oceânia 941 mortes (29.910 casos).





Esta avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pela AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).





Devido a correções feitas pelas autoridades ou publicação tardia dos dados, os números do aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior, informa a AFP.

(notícia em atualização)