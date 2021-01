Portugal com recorde de 10.947 casos de covid-19 e 166 mortes

Nas últimas 24 horas, o número de novos infetados por covid-19 em Portugal ascendeu a 10.947, um novo recorde, de acordo com os dados revelados este sábado, 16 de janeiro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).



Já o número de óbitos relacionados com o coronavírus foi de 166, o que representa mais sete vítimas mortais face a ontem, constituindo um recorde diário de mortes.



Desde o início da pandemia, Portugal tem agora um total de 539.416 casos confirmados de infeção, com os óbitos a ascenderem a 8.709.



Há agora 4.653 pessoas internadas (mais 93 em relação a ontem), sendo que 638 estão em unidades de cuidados intensivos (mais 16).





O número de casos ativos, que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados, atingiu os 128.165, o mais alto de sempre.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 1.122,25 novos casos por 100 mil habitantes, também o número mais alto de sempre. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, aumentou face aos 1.047,41 de ontem, que tinha sido recorde.



Região de Lisboa e Vale do Tejo com maior número de novas infeções



Dos 10.947 novos casos confirmados em Portugal nas últimas 24 horas, 3.975 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 3.795 na região Norte, 2.136 no Centro, 510 no Alentejo e 402 no Algarve.





Já no que diz respeito aos óbitos, também Lisboa e Vale do Tejo esteve à cabeça, com 69 novas mortes, seguindo-se 46 no Norte, 28 no Centro, 17 no Alentejo e 5 no Algarve.





Nos Açores houve mais 50 casos, sem novas mortes a registar, e na Madeira mais 79 casos e uma nova morte.





Nas últimas 24 horas houve mais 8.477 recuperados, elevando o total desde o início da pandemia para 402.542 recuperados.





As autoridades de saúde têm em vigilância 155.401 contactos, mais 12.661 do que ontem.



(notícia atualizada às 15:09)