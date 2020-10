Portugal com recorde de novos casos de covid-19: 3.960 em 24 horas e 24 mortes

Portugal atingiu esta quarta-feira, 28 de outubro, um novo recorde de casos diários de covid-19: foram 3.960 nas últimas 24 horas, que elevam o total de infeções no país para 128.392, de acordo com o mais recente relatório da Direção Geral de Saúde (DGS).





O anterior máximo tinha sido alcançado no passado sábado, dia em que foram confirmados 3.669 novos casos. Ontem foram reportados 3.299.





Este novo máximo é reportado no dia em que o Governo anunciou um Conselho de Ministros extraordinário para sábado, precisamente para tomar novas medidas de controlo da pandemia. No fim-de-semana, recorde-se, os portugueses estão impedidos de circular entre concelhos, uma medida que vigora das 00:00 horas de 30 de outubro até às 06:00 da manhã de 3 de novembro.





No que respeita aos óbitos, há hoje a lamentar mais 24 vítimas mortais, que aumentam para 2.395 o total de mortes em Portugal relacionadas com a covid-19.





Na terça-feira tinham sido confirmados mais 28 óbitos, 19 dos quais no Norte e Lisboa e Vale do Tejo.





A taxa de letalidade, que compara os óbitos com o total de infetados, baixou dos 1,91% da véspera para 1,87%, o valor mais baixo desde 27 de março.





Quanto aos doentes recuperados, atingiram um total de 74.001, o que representa um aumento de 1.657 casos face a ontem. Os novos casos de recuperados são inferiores ao de ontem, dia em que foram reportadas 2.388 recuperações, o segundo valor mais alto de sempre, e um máximo desde maio.





Os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 2.279, para um novo máximo de 51.996, que correspondem a 40,5% do total de casos.



Após os dados de hoje, a média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 3.160,1 que representa também um máximo histórico.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 361,3 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, também está em recorde e aumentou face aos 342,96 de ontem.





Internamentos graves próximos de recorde



O número de pacientes internados devido à covid-19 aumentou pelo décimo primeiro dia consecutivo e atingiu um novo máximo desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram internados mais 47 pacientes, menos dos que os 75 de ontem. No total, estão agora internados nas unidades de saúde 1.794 pacientes com covid-19.





Quanto aos casos mais graves, de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, são hoje mais 9, que colocam o total nos 262, muito próximo do recorde alcançado a 7 de abril, de 271.





Norte com mais de 2 mil novos casos pelo segundo dia

O Norte foi mais uma vez a região com mais infeções nas últimas 24 horas, tendo sido responsável por 53% dos novos casos, uma percentagem inferior à de ontem (63%).





No Norte foram confirmados mais 2.114 novos casos, que elevaram o total para 56.122.





Já em Lisboa e Vale do Tejo, os novos casos voltaram a superar o milhar. A região conta agora com um total de 55.478 casos, mais 1.105 em relação a ontem.



Dos restantes casos registados nas últimas 24 horas, 558 foram no Centro, 110 no Alentejo, 53 no Algarve, 5 nos Açores e 15 na Madeira.



O Norte também foi a região com mais óbitos (11), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (8), o Centro (4) e o Alentejo (1).

No Algarve, Madeira e Açores não há novas vítimas mortais a lamentar.







