No último dia de 2021 eram 196.223 os casos ativos de covid-19 em Portugal, um máximo desde o início da pandemia e mais 17.511 do que na véspera, indica o boletim da DGS divulgado este sábado.Cruzando estes dados com os da população residente, apurados no Censos 2021, conclui-se que 1,9% da população está neste momento infetada. Ou, dito de outra forma, um em cada 53 portugueses está atualmente com covid-19.Os dados por concelhos divulgados pela DGS na sexta-feira, por seu turno, mostram que a 29 de dezembro existiam nove concelhos cuja incidência nos últimos 14 dias superava os 2%.Este lote inclui alguns dos concelhos mais populosos do país, casos de Lisboa, Porto, Amadora, Almada e Oeiras.No concelho de Lisboa, o mais populoso do país, 2,51% dos residentes tinham sido infetados nas duas últimas semanas, ou seja, um em cada 40 lisboetas testaram positivo nesse período.Também no Porto o valor supera os 2%, com uma taxa de infeção de 2,13%, o que significa que um em cada 47 residentes da Invicta foram infetados entre 16 e 29 de dezembro.Almada, Amadora e Oeiras apresentam incidência acumulada a 14 dias, em termos percentuais da população, de 2% nos dois primeiros municípios e 2,22% em Oeiras.Mas o concelho madeirense de Porto Santo apresenta, por larga margem, a maior taxa de infeção: 4,75%, o que significa que um em cada 21 residentes testou positivo nestes 14 dias.Os restantes concelhos acima dos 2% de taxa de infeção são Câmara de Lobos (2,12%), Campo Maior (2,07%) e Ferreira do Zêzere (2,3%).