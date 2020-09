Portugal fecha compra das vacinas até outubro

O presidente do Infarmed confia ao Negócios que até ao próximo mês vão ser assinados mais cinco contratos com a indústria farmacêutica, assegurando assim as doses suficientes para vacinar a população portuguesa. As primeiras unidades podem chegar antes de 2021.

Portugal fecha compra das vacinas até outubro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.