Portugal já é o país da UE com menos casos de covid. Há um mês era o pior do mundo

país "está longe de estar tranquilo" e que ainda não é altura para falar em regressar às escolas e que é preciso "um esforço final muito importante".

Portugal já é o país com menos casos de covid-19 na União Europeia (UE) por milhão de habitantes, segundo o site Our World in Data (OWID), que compila dados epidémicos de todo o mundo. A 5 de fevereiro Portugal era ainda o país com mais novas infeções por milhão de residentes.Com uma média de 86,62 casos por milhão ao longo dos últimos sete dias, Portugal ultrapassou a Alemanha 96,98 e a Dinamarca que, ao contrário do que tem acontecido por cá, viram o número diário de novos infetados subir desde 14 de fevereiro, embora o comportamento do número de novos casos na Dinamarca não seja tão linear.O Negócios já tinha escrito na terça-feira que Portugal era o terceiro país da UE com menos casos , e anteviu que ultrapassasse a Alemanha logo na quarta-feira, o que se confirmou, segundo os últimos dados do OWID disponibilizados hoje para o dia 3 de março.Segundo o que afirmou o primeiro-ministro António Costa no final do mês passado, Portugal deverá apresentar o plano de desconfinamento no dia 11, agora sabendo que é o país na UE com menos novos casos por milhão de habitantes.Ainda assim, há outras preocupações como o baixo número de camas disponíveis em enfermaria e nas unidades de cuidados intensivos (UCI) que têm atrasado o levantamento das medidas.Esse mesmo desconfinamento deverá começar pelas escolas, embora Marta Temido tenha defendido na segunda-feira em entrevista à Antena 1 que o