Portugal regista 26 mortes por covid, o número mais baixo desde 28 de outubro

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 1.007 casos de pessoas infetadas pela covid-19, interrompendo um ciclo de seis dias consecutivos em este indicador esteve abaixo das mil novas infeções, segundo os dados revelados este sábado, 6 de março, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No mesmo boletim diário, cujos dados correspondem à totalidade de sexta-feira, a DGS ressalva que, "dos dados apresentados da região autónoma da Madeira, 81% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização".

Uma ocorrência que condiciona a leitura da evolução diária do número de casos, com os registados nas últimas 24 horas a estarem inflacionados devido a esta falha de notificação na Madeira.

Quanto às mortes relacionadas com o vírus, foram registadas mais 26 vítimas mortais no país, sendo o oitavo dia consecutivo abaixo das 50 mortes e o número mais baixo desde 28 de outubro, dia em que foram contabilizados 24 óbitos por covid-19.

Nos óbitos, as 26 mortes reportadas elevam o total desde o início da pandemia para 16.486.





As 26 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas incluem dois homens entre os 50 e 59 anos; uma mulher entre os 60 e 69 anos; dez homens e duas mulheres entre os 70 e 79 anos; e oito homens e três mulheres com mais de 80 anos.

Mais recuperados, menos internados e pacientes nos cuidados intensivos

Indicadores bastante positivos são os registados em termos de número de recuperados, internados e os que se encontram nos cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas, o número de doentes recuperados cifrou-se em 1.942, elevando o total de recuperação para 730.601.

Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 961, para 62.299, o menor número desde novembro.





Esta foi a 34.ª queda diária consecutiva no número de casos ativos.





Relativamente aos números nos hospitais, estão agora internados menos 167 pacientes em Portugal, que colocam o total em 1.416, enquanto nos cuidados intensivos encontram-se 363 pessoas, menos 20 do que ontem.



Há 22 dias consecutivos que o número de pacientes em cuidados intensivos tem vindo a diminuir.





Região de Lisboa mais de metade das mortes registadas e um terço dos novos casos

Segundo os dados que constam do boletim da DGS, Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais de metade das mortes reportadas este sábado, tendo registado mais 16 óbitos e 331 infetados (33% do total de novos casos).

Já a região Norte contabiliza mais 210 infetados (21%) e quatro óbitos, e o Centro mais 125 casos e seis mortes.

Nas restantes regiões do país, não se registou mortes nas últimas 24 horas, com o Alentejo a reportar 26 novos casos, o Algarve 18, os Açores nove e a Madeira 288, sendo que a leitura da evolução diária neste último arquipélago deve ter em conta o incidente de notificação já referido.





Em termos acumulados, Lisboa e Vale do Tejo totaliza 6.933 mortes, o Norte soma 5.248, o Centro contabiliza 2.941, o Alentejo 957, o Algarve 344, a Madeira 61 e os Açores 28.





Desde o início da epidemia de covid-19 em Portugal morreram 8.645 homens e7.867 mulheres com a doença, a maior parte com idades acima dos 80 anos.

Foram diagnosticados com infeção pelo novo coronavírus 442.888 mulheres e 366.254 homens.

(Notícia atualizada às 15:48)