O número de contágios em Portugal continua a desacelerar muito depressa. De ontem para hoje, Portugal não só passou a ter uma média de novos casos (a sete dias) inferior à média europeia, como ultrapassou (no bom sentido) países como o Reino Unido e a Irlanda, que estão igualmente em confinamento geral.Portugal tem agora 154,3 casos por cada milhão de habitantes, claramente abaixo da média de 176 da Europa e dos 212 da União Europeia, de acordo com os números da universidade Johns Hopkins, coligidos pelo site Our World In Data. Em relação ao Reino Unido (165) e à Irlanda (154,5), a diferença é muito pequena mas a tendência da curva dos contágios não deixa margem para dúvidas de que Portugal vai se afastar mais destes países nos próximos dias.Aliás, com os dados divulgados esta terça-feira pela DGS, a média de Portugal baixa para cerca de 146 casos por milhão de habitantes, enquanto a da Irlanda estabiliza nos 154,5 e a do Reino Unido também se mantém em torno dos 165.Dos 27 países da União Europeia, apenas sete têm uma média de casos, a sete dias, menor do que Portugal. Estão neste grupo a Roménia, o Chipre, a Grécia, a Alemanha, a Finlândia, a Croácia e a Dinamarca, que é o país da UE com menos casos por milhão de habitantes: 79.Na Europa, encontram-se abaixo da média portuguesa países como a Islândia, que regista apenas quatro casos por milhão de habitantes, a Noruega e a Suíça.A situação de Portugal não é tão positiva na comparação com os restantes países europeus na taxa de positividade dos testes.Aqui, Portugal, que regista um valor de 7,1%, ocupa a 15.ª posição na Europa, ainda assim com um rácio de testes positivos melhor do que, por exemplo, Áustria, Espanha, Holanda e Suécia.À frente de Portugal surgem Albânia (30,2%), Sérvia (20,8%), Polónia (16%), República Checa (14,3%), Hungria (12,3%), Estónia (12,1%), Roménia (11,4%), Áustria (10,8%), Bulgária (10,6%), Holanda (10,1%), Suécia (9,5%), Espanha (9,2%), Lituânia (7,4%) e Letónia (7,3%).Já no que respeita ao número de testes por mil habitantes, Portugal desceu bastante nas últimas semanas, uma tendência comum aos países onde se verificam reduções no número de novas infeções. Atualmente, a média de 2,8 testes por mil habitantes de Portugal coloca o país em 18.º entre os 27 membros da UE.