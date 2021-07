Portugal regista 1.782 casos e 8 mortes por covid. Quase mais 100 internados em dois dias

Foram registados mais 1.782 casos de covid-19 em Portugal ao longo do dia de domingo, segundo informa o relatório diário da Direção Geral de Saúde hoje divulgado. De acordo com o mesmo relatório, morreram ainda 8 pessoas vítimas da doença.

No que diz respeito à matriz que gere o confinamento no país, Portugal assiste a um recuo do índice de transmissibilidade que é agora de 1,16 para a generalidade do território nacional e para o continente. Na sexta-feira o indicador estava fixado nos 1,18 para o país e 1,19 excluindo as ilhas. O Rt tem vindo a descer desde quarta-feira.









A incidência fixa-se agora nos 315,6 casos por 100 mil habitantes ao longo dos últimos 14 dias. Exclusivamente para o continente, a incidência está nos 325,2 casos por 100 mil habitantes. Face aos números avançados pela DGS na sexta-feira, é possível verificar, em situação contrária ao que se passa com o Rt, um agravamento do indicador: Portugal contabilizava uma incidência de 272 casos de covid-19 a nível nacional e 280,5 no continente por cada 100 mil habitantes.







O fator mais preocupante é, talvez, a situação hospitalar que se agrava com 57 novos doentes internados em enfermaria, para um total de 729. Destes, 10 das entradas são nas unidades de cuidados intensivos (UCI), que contam agora com 163 camas ocupadas em todo o país por doentes em estado agravado de doença.



Só durante o fim de semana foram ocupadas mais 97 camas.





Pelo lado positivo, recuperaram da doença no mesmo dia mais 1.028 doentes para um total de 846.544 em todo o país, desde que a pandemia chegou a Portugal.





Em vigilância a DGS mantém agora 74.899 contactos de alto risco, mais 1.137 do que os apontados no último relatório.





Três mortes em Lisboa e Vale do Tejo

A região em que se engloba a capital apresentou no domingo mais 864 casos e 3 mortes causadas pela doença. Os restantes óbitos identificados no país foram atribuídos ao Norte (2), Centro (2) e Algarve (1).





A região Norte é a segunda com mais casos identificados ao longo do dia de domingo ao dar conta de 536 novas infeções, enquanto o Algarve evidência uma tendência de agravamento no número de novos casos identificados ao reportar 202 novos contágios.





Foram ainda identificados 87 novos casos no Centro e 38 no Alentejo, enquanto a Madeira reporta 15 novos casos e os Açores outros 40.