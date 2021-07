Portugal regista 3.285 infetados e 8 mortes por covid

Portugal registou ao longo do dia de terça-feira 3.285 novos infetados pela covid-19, o valor mais elevado desde 11 de fevereiro, segundo informa o boletim diário da Direção Geral de Saúde (DGS). O mesmo relatório dá ainda conta de mais 8 mortes causadas pela doença.

No que diz respeito à matriz de desconfinamento, os indicadores estão cada vez mais no vermelho.





O índice de transmissibilidade agravou-se e é agora de 1,20 tanto a nível nacional como continental. O Rt era na segunda-feira de 1,19 no país e 1,20 se excluídas as ilhas.





Também a incidência piorou e atingiu os 247,3 casos a nível nacional e 254,8 casos por 100 mil habitantes (média dos últimos 14 dias) no continente. Os valores eram de 224,6 a nível nacional e 231 no continente.









A DGS informa ainda sobre um aliviar da taxa de ocupação hospitalar, apesar do agravamento dos principais dois indicadores pandémicos. Estão agora internadas 603 pessoas, menos 10 do que no dia anterior. Destas, 130 estão nas unidades de cuidados intensivos onde há menos três camas ocupadas.





Foram ainda registados nos serviços de saúde 1.507 recuperados ao longo do dia, que ascendem a um total de 838.642 desde que a pandemia entrou em Portugal.





Face aos restantes dados, o número de casos ativos disparou em 1.770. Existem neste momento 40.258 cidadãos infetados com covid-19 no território nacional.





Por terem mantido contactos de risco com doentes infetados com a doença estão agora em vigilância 67.055 contactos, mais 3.033 do que ontem.





Sete mortes em Lisboa e Vale do Tejo

A região da capital registou sete das oito mortes notificadas no país e 1.717 novas infeções ao longo do dia de quarta-feira. É a região com mais casos e regista o número mais elevado desde o dia 11 de fevereiro.





O Norte regista também um aumento acentuado no número de novas infeções e confirma de uma tendência de agravamento da situação pandémica ao longo dos últimos dias ao dar conta de 821 novos casos - o valor mais alto desde 10 de fevereiro.





A outra morte atribuída à covid foi registada no Centro do país, onde foram reportados 290 novos casos. O Algarve contabiliza outros 321.





Nas regiões autónomas, a situação é pior nos Açores que identificaram 37 novas infeções. A Madeira deu conta de mais 24.