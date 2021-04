Há mais 353 casos e 5 mortes por covid. Doentes graves em mínimo de sete meses

Doentes graves em mínimo de sete meses





O relatório da DGS mostra 1.194 pacientes dados como recuperados, o maior valor em abril, elevando o total de recuperações para 794.205.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, desceram em 846, para 23.816, mínimo desde 26 de setembro.





No diz respeito aos números nos hospitais os dados são positivos. Estão agora internados menos 19 pacientes em Portugal, que colocam o total em 346.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), há menos cinco doentes, colocando o total de pacientes internados em UCI nos 86, o menor valor desde 26 de setembro.







Norte com mais de 40% dos casos





Dos novos casos identificados no país, 154 foram registados no Norte, o que representa 44% do total nacional.





Dos restantes novos casos, 81 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 47 no Centro, 28 no Alentejo, 20 na Madeira, 13 nos Açores e 10 no Algarve.



Quanto aos óbitos, três ocorreram no Centro e os restantes dois em Lisboa e Vale do Tejo.