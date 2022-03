Portugal regista mais 12.794 casos de covid-19 e 18 mortes, indica o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta quinta-feira.Este será o último boletim de situação diário, já que a DGS indica que vai passar a divulgar semanalmente estes dados, à sexta-feira. "A atual fase justifica a alteração do padrão de divulgação, sendo descontinuados ambos os relatórios diários", referindo-se ao relatório de situação e ao de vacinação.Do total de 12.794 casos deste boletim, 5.252 infeções foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, seguidas pelo Centro, com 2.498 casos.Já do total de 18 óbitos deste boletim, o Norte e o Centro registaram o maior número de mortes, com cinco óbitos em cada uma destas regiões.O número de internamentos continua a recuar: há agora 1.127 pessoas hospitalizadas, menos 47 face ao anterior boletim. Há agora 70 pessoas internadas nos cuidados intensivos, menos duas face ao boletim anterior.Há mais 8.319 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas. Há mais 4.457 casos ativos em Portugal.Ao fim de quase dois anos de pandemia, a DGS abandona o modelo de relatório de situação diário.Assim, à sexta-feira, o relatório semanal vai contabilizar os casos e os óbitos acumulados a sete dias, assim como a ocupação hospitalar diária.A DGS indica que este modelo de divulgação de dados vai ser ajustado sempre que a situação epidemiológica "o justifique ou exista necessidade de contemplar outros indicadores".(notícia atualizada às 15:19)