Primeira semana de março com subida de 17,8% nos casos de covid mas mortes diminuem

Portugal registou 79.278 novos casos de covid-19 e 160 mortes na primeira semana de março, de acordo com o relatório divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A DGS passou a alterar a metodologia de reporte, passando a divulgar às sextas-feiras o balanço semanal.Entre 1 e 7 de março a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) somou 30.744 novas infeções, um crescimento semanal de 34,4%. No Norte foram registados 12.928 casos, menos 1.001 do que na semana precedente, enquanto na região Centro os casos reportados aumentaram 14,8%, para 16.808.No Alentejo os casos cresceram 34,7%, atingindo 5.614, no Algarve foram registados 5.349 novas infeções (+21,6%). Nos Açores observou-se um decréscimo de 632 casos, para 3.379, ao passo que na Madeira as infeções aumentaram 31,7%, atingindo as 4.456.Dos 160 óbitos registados na primeira semana deste mês, 53 ocorreram em LVT (menos oito do que na semana anterior), 45 no Centro (mais três), 38 no Norte (-21), sete no Alentejo (-6), cinco no Algarve (-7), sete nos Açores (+2) e cinco na Madeira (+1).A 7 de março os doentes internados ascendiam a 1.225, menos 133 do que a 28 de fevereiro, dos quais 78 em cuidados intensivos, uma descida de 18 doentes.(notícia em atualização)