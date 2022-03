Portugal regista mais 14.595 casos de covid-19 e 19 mortes

Leia Também Mortes devido à pandemia da covid-19 superam os seis milhões

Portugal contabiliza mais 14.595 casos de covid-19 e 19 mortes, de acordo com os dados mais recentes divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS), esta quarta-feira. No anterior boletim, Portugal registou mais 15.068 casos de covid-19 e 32 mortes.Do total de 14.595 infeções, 6.155 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, seguido pelos 2.885 casos na região Centro e dos 2.294 do Norte do país.Já no que diz respeito aos óbitos, a região Centro representou oito das 19 mortes contabilizadas nesta boletim, seguida pelo Norte, com cinco casos.Os internamentos baixaram para 1.174, já que há menos 51 pessoas internadas. Há agora 72 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, menos seis face ao boletim anterior. Desde dia 18 de novembro de 2021 que não havia tão poucos internados neste tipo de unidade.Há mais 11.400 pessoas recuperadas da covid-19.Tanto a incidência como o índice de transmissibilidade estão a aumentar. Face aos dados anteriores, quando a 8 de março a DGS apresentava uma incidência de 1.398,1 casos por cem mil habitantes a nível nacional, os dados mais recentes apontam para 1.411,2 casos. Já no continente passou de 1.316,3 para 1.330,6.O índice de transmissibilidade subiu de 0,84 para 0,91 a nível nacional e de 0,83 para 0,9 no continente.(notícia atualizada às 14:47)