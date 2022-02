Leia Também Pandemia tira 36 mil milhões à economia portuguesa

Portugal regista mais 13.103 casos de covid-19 e 28 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com relatório de situação da Direção-geral de Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira.Dos 13.103 novos casos, 4.024 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo. A região Norte do país contabilizou o segundo maior número de novos casos, com 3.275.Do total de 28 óbitos que constam deste relatório, 12 mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, seguida pela região Norte, com dez casos.Tanto o número de internamentos total como os internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI) recuou. Há agora menos 69 pessoas hospitalizadas, para um total de 1.763; em UCI há 111 pessoas internadas, menos três face ao anterior boletim.Há mais 20.813 pessoas recuperadas da covid-19. O número de casos ativos baixou face ao boletim anterior, com menos 7.738 casos ativos.No anterior boletim, relativo a esta segunda-feira, a DGS dava conta de mais 5.789 casos de covid-19 e 35 mortes.(notícia atualizada às 14:59)