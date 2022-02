Portugal regista mais 13.158 casos de covid-19 e 28 mortes nas últimas 24 horas

Portugal regista mais 13.158 casos de covid-19 e 28 mortes n nas últimas 24 horas, revela o relatório de situação divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS). O boletim anterior dava conta de mais 13.103 casos de covid-19 e 28 mortes.Do total de mais de 13 mil, 4.475 foram contabilizados em Lisboa e Vale do Tejo, seguidos pela região Norte do país, com 2.747 casos.Já no que diz respeito aos óbitos, das 28 mortes que constam neste boletim, o mesmo número do boletim anterior, a zona Centro registou 11 mortes, seguida por Lisboa e Vale do Tejo (9) e pelo Norte (6).Há agora menos 117 pessoas internadas, reduzindo para 1.646 este indicador. Há também menos 10 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, totalizando 101 casos.O boletim desta quarta-feira apresenta mais 14.500 pessoas recuperadas da covid-19. Também o número de casos ativos desceu, com menos 1.370.O boletim desta quarta-feira atualiza os dados para a incidência e índice de transmissibilidade.No que toca à incidência e índice de transmissibilidade, a incidência nacional baixou de 2.934 casos de infeção por cem mil habitantes para 2.533,7 casos e desceu de 2.890,9 casos no continente para 2.470,4.O índice de transmissibilidade subiu de 0,71 para 0,72 a nível nacional e manteve-se nos 0,7 no continente.(notícias atualizada às 14:23)