Portugal regista mais 13.747 casos de covid-19 e 21 mortes nas últimas 24 horas, indica o relatório de situação partilhado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) desta sexta-feira.Do total de infeções, Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novos casos, com 5.182, seguido pela região Centro, com 3.008 casos.Dos 21 óbitos que constam deste boletim, oito mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, logo seguidas por sete mortes no Norte do país.No que diz respeito aos internamentos, há agora 1.267 pessoas internadas, menos 33 nas últimas 24 horas. Este é o número mais baixo de hospitalizações desde o início do ano. Já nos internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI) há menos seis pessoas internadas, reduzindo este indicador para 84. Este é o quarto dia consecutivo em que este indicador está a recuar.Há mais 7.302 casos ativos nas últimas 24 horas e mais 6.424 pessoas recuperadas da covid-19.Já no que diz respeito à incidência, a nível nacional é agora de 1.512,7 casos por cem mil habitantes e de 1.432,4 no continente.O índice de transmissibilidade é agora de 0,78 a nível nacional e de 0,76 no continente.(notícia atualizada às 15:27)